Уровень Урала у гидропоста Илек достиг опасной отметки в 890 сантиметров

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Поездка в Махнево, природа урала, река тагил
Уровень воды в Урале у поста Илек поднялся до 890 сантиметров Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

После прорыва дамбы в Оренбургской области уровень воды в реке Урал у гидропоста Илек достиг 890 сантиметров. Это является опасной отметкой, сообщает администрация Переволоцкого района региона.

«Уровень воды в реке Урал у поста Илек в 08:00 достиг опасной отметки и составил 890 см», — написала администрация района. Информация размещена на ее сайте.

Фото:

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал составляет 872 сантиметра. В реке Сакмара также продолжает прибывать вода, ее уровень составил 783 сантиметров. По прогнозам специалистов, пик паводка будет достигнут 10 апреля.

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После прорыва дамбы в Оренбургской области уровень воды в реке Урал у гидропоста Илек достиг 890 сантиметров. Это является опасной отметкой, сообщает администрация Переволоцкого района региона. «Уровень воды в реке Урал у поста Илек в 08:00 достиг опасной отметки и составил 890 см», — написала администрация района. Информация размещена на ее сайте. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал составляет 872 сантиметра. В реке Сакмара также продолжает прибывать вода, ее уровень составил 783 сантиметров. По прогнозам специалистов, пик паводка будет достигнут 10 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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