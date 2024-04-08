Уровень Урала у гидропоста Илек достиг опасной отметки в 890 сантиметров

Уровень воды в Урале у поста Илек поднялся до 890 сантиметров
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
После прорыва дамбы в Оренбургской области уровень воды в реке Урал у гидропоста Илек достиг 890 сантиметров. Это является опасной отметкой, сообщает администрация Переволоцкого района региона.
«Уровень воды в реке Урал у поста Илек в 08:00 достиг опасной отметки и составил 890 см», — написала администрация района. Информация размещена на ее
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал составляет 872 сантиметра. В реке Сакмара также продолжает прибывать вода, ее уровень составил 783 сантиметров. По прогнозам специалистов, пик паводка будет достигнут 10 апреля.
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