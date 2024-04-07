07 апреля 2024
06 апреля 2024

Ученый из ЯНАО отметил важное преимущество мяса северного оленя

Ямальские ученые: оленина превосходит пищевую ценность говядины и свинины
© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, оленина, ямальские олени, мясо
Оленина по своим свойствам превосходит другие сорта мяса Фото:

Сотрудник сектора биоразнообразия «Научного центра изучения Арктики» Сергей Зуев считает, что по своим биологическим показателям мясо северного оленя превосходит ценность других сортов мяса, например, свинины и говядины. Об этом Зуев заявил в ходе стратегической сессии «Новые стандарты производства ямальской оленины», сообщает telegram-канал «Ямал объединяет».

«Ямальские северные олени — это животные, вольно выращенные по традиционным народным технологиям на естественных ландшафтах тундры и северной тайги Западной Сибири без применения искусственных кормовых добавок, что качественно отличают ее от других популяций», — цитирует источник слова Сергея Зуева.

Ученый отметил также, что по международной классификации оленина относится к категории «grass fed» — мясу, выращенному на траве. По суммарному количеству аминокислот и другим биологическим показателям оленина превосходит пищевую и биологическую ценность говядины и свинины.

Участники сессии «Новые стандарты производства ямальской оленины» считают, что необходимо выработать единые стандарты производства качественной ямальской оленины и требований к ямальским брендам на рынке мясной промышленности.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО проходит двухдневная стратегическая сессия «Новые стандарты производства ямальской оленины». Участники сессии будут разрабатывать стандарты заготовки и переработки мяса северного оленя.

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Сотрудник сектора биоразнообразия «Научного центра изучения Арктики» Сергей Зуев считает, что по своим биологическим показателям мясо северного оленя превосходит ценность других сортов мяса, например, свинины и говядины. Об этом Зуев заявил в ходе стратегической сессии «Новые стандарты производства ямальской оленины», сообщает telegram-канал «Ямал объединяет». «Ямальские северные олени — это животные, вольно выращенные по традиционным народным технологиям на естественных ландшафтах тундры и северной тайги Западной Сибири без применения искусственных кормовых добавок, что качественно отличают ее от других популяций», — цитирует источник слова Сергея Зуева. Ученый отметил также, что по международной классификации оленина относится к категории «grass fed» — мясу, выращенному на траве. По суммарному количеству аминокислот и другим биологическим показателям оленина превосходит пищевую и биологическую ценность говядины и свинины. Участники сессии «Новые стандарты производства ямальской оленины» считают, что необходимо выработать единые стандарты производства качественной ямальской оленины и требований к ямальским брендам на рынке мясной промышленности. Ранее сообщалось, что в ЯНАО проходит двухдневная стратегическая сессия «Новые стандарты производства ямальской оленины». Участники сессии будут разрабатывать стандарты заготовки и переработки мяса северного оленя.
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