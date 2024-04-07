Путин выделил Нижнему Тагилу сотни миллионов после визита

Владимир Путин был в Нижнем Тагиле 15 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин по итогам поездки в Нижний Тагил (Свердловская область) дал и региональному, и феделальному правительствам несколько поручений. В частности, о выделении из федерального бюджета 400 млн рублей на модернизацию местных техникумов. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.

«При формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотреть выделение бюджетных ассигнований в размере не менее 400 млн рублей на модернизацию инфраструктуры и оборудования Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса и Нижнетагильского машиностроительного техникума», — следует из текста одного из поручений. Доклады необходимо представить до 1 августа и до 1 ноября соответственно.

Также президент поручил обеспечить в 2024 году ремонт травмпункта при горбольнице №1, закупить для него дополнительное оборудование. Кроме того, поручено построить в 2024—2025 годах возле Нижнего Тагила круглогодичный детский лагерь.

Владимир Путин посетил Нижний Тагил 15 февраля. Он побывал на «Уралвагонзаводе», где делают танки, а также посетил школу №32. Общаясь с рабочими УВЗ, он заявил, что знает о нехватке квалифицированного персонала, и пообещал выделить 400 млн на решение проблемы дефицита кадров. После этого президент отправился в Верхнюю Пышму. Там он посетил завод «Уральские локомотивы» и провел совещание по развитию высокоскоростных магистралей. Подробнее о визите Путина в сбойке URA.RU.