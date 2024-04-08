Студенты военной кафедры КГУ укрепляют дамбу в Кургане. Видео

08 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Студентов военной кафедры КГУ привлекли для укрепления дамбы возле Кировского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентов военной кафедры Курганского государственного университета привлекли к работам по укреплению дамбы возле Кировского путепровода. Им предстоит создать укрепление из песка объемом более 100 тонн. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий и пообщался с одним из руководителей кафедры. «У нас где-то 75 тонн песка уже привезли, 25 тонн уже израсходовали. Всего получается 100 тонн в сумме. Планируется, что еще привезут 75 тонн. Ребята трудятся первый день сегодня», — сообщил на месте один из представителей кафедры. На кадрах, снятых журналистом, видно, как студенты военной кафедры заполняют мешки песком, которые подвозят грузовики. Далее они делают из них укрепления для дамбы. Ранее URA.RU писало, что на шоссе Тюнина в Кургане, возле поворота на Кировский мост, сотрудники ОГИБДД информируют водителей о закрытии путепровода из-за паводка и угрозы подтопления. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Объезд, как сообщали в администрации города, будет осуществляться по улице Свободы и шоссе имени Тюнина. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентов военной кафедры Курганского государственного университета привлекли к работам по укреплению дамбы возле Кировского путепровода. Им предстоит создать укрепление из песка объемом более 100 тонн. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий и пообщался с одним из руководителей кафедры. «У нас где-то 75 тонн песка уже привезли, 25 тонн уже израсходовали. Всего получается 100 тонн в сумме. Планируется, что еще привезут 75 тонн. Ребята трудятся первый день сегодня», — сообщил на месте один из представителей кафедры. На кадрах, снятых журналистом, видно, как студенты военной кафедры заполняют мешки песком, которые подвозят грузовики. Далее они делают из них укрепления для дамбы. Ранее URA.RU писало, что на шоссе Тюнина в Кургане, возле поворота на Кировский мост, сотрудники ОГИБДД информируют водителей о закрытии путепровода из-за паводка и угрозы подтопления. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Объезд, как сообщали в администрации города, будет осуществляться по улице Свободы и шоссе имени Тюнина. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции.