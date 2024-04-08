В Курганской области объявили сбор гуманитарной помощи. Список

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Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь, жителям донбасса
В Курганской области открыли десятки пунктов сбора помощи Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области общественники организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале регионального правительства.

«В Курганской области организованы пункты сбора помощи для жителей региона, пострадавших от паводка. Они есть в каждом муниципальном округе Курганской области на базе центров социального обслуживания», — указано в посте канала.

Гуманитарную помощь собирают по следующим адресам:

— Штаб Народного фронта, Курган, ул. Томина, д. 53, 2 этаж, оф. 207;

— Штаб Народного фронта, Курган, ул. Омская, 159Б

— Центр гуманитарной помощи «Милосердие», Курган, ул. Ястржембского, 41А

— Центр соцобслуживания №1, Курган, ул. Станционная, 44

— Центр соцобслуживания №2, Шадринск, ул. Октябрьская, 59

— Центр соцобслуживания №7, Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26

— Центр соцобслуживания №7, Альменево, ул. Кирова, 152

— Центр соцобслуживания №7, Целинное, ул. Бухарова, 45

— Центр соцобслуживания №9, Кетово, ул. Красина, 12

— Центр соцобслуживания №9, Белозерское, ул. Советская, 24

— Центр соцобслуживания №9, Половинное, ул. Декабристов, 27

— Центр соцобслуживания №10, Мокроусово, ул. Володи Долгих, 4

— Центр соцобслуживания №10, Варгаши, ул. Комсомольская, 2

— Центр соцобслуживания, Лебяжье, ул. Лукияновская, 59

— Центр соцобслуживания №2, Катайск, ул. Мартюшева, 2

— Центр соцобслуживания №2, Далматово, ул. Советская, 151

— Центр соцобслуживания №8, Глядянское, ул. Гагарина, 118

— Центр соцобслуживания №8, Звериноголовское, ул. Карла Маркса, 7

Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на выросшие с началом эвакуации цены на услуги такси и перевозку грузов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали курганцы, когда тот посетил одно из эвакуирующихся СНТ — «КМЗ-1».

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В Курганской области общественники организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале регионального правительства. «В Курганской области организованы пункты сбора помощи для жителей региона, пострадавших от паводка. Они есть в каждом муниципальном округе Курганской области на базе центров социального обслуживания», — указано в посте канала. Гуманитарную помощь собирают по следующим адресам: — Штаб Народного фронта, Курган, ул. Томина, д. 53, 2 этаж, оф. 207; — Штаб Народного фронта, Курган, ул. Омская, 159Б — Центр гуманитарной помощи «Милосердие», Курган, ул. Ястржембского, 41А — Центр соцобслуживания №1, Курган, ул. Станционная, 44 — Центр соцобслуживания №2, Шадринск, ул. Октябрьская, 59 — Центр соцобслуживания №7, Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26 — Центр соцобслуживания №7, Альменево, ул. Кирова, 152 — Центр соцобслуживания №7, Целинное, ул. Бухарова, 45 — Центр соцобслуживания №9, Кетово, ул. Красина, 12 — Центр соцобслуживания №9, Белозерское, ул. Советская, 24 — Центр соцобслуживания №9, Половинное, ул. Декабристов, 27 — Центр соцобслуживания №10, Мокроусово, ул. Володи Долгих, 4 — Центр соцобслуживания №10, Варгаши, ул. Комсомольская, 2 — Центр соцобслуживания, Лебяжье, ул. Лукияновская, 59 — Центр соцобслуживания №2, Катайск, ул. Мартюшева, 2 — Центр соцобслуживания №2, Далматово, ул. Советская, 151 — Центр соцобслуживания №8, Глядянское, ул. Гагарина, 118 — Центр соцобслуживания №8, Звериноголовское, ул. Карла Маркса, 7 Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на выросшие с началом эвакуации цены на услуги такси и перевозку грузов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали курганцы, когда тот посетил одно из эвакуирующихся СНТ — «КМЗ-1».
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