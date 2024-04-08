В Самарской области во время эвакуации перевернулась лодка с детьми

08 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Лодка с детьми перевернулась во время паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Самарской области во время эвакуации лодка с двумя детьми и тремя взрослыми перевернулась из-за удара о дерево. Видеозапись со спасением самарской семьи опубликовал telegram-канал «СамараДТП | samara.dtp.official» «В лодке была моя дочь, которая и снимала видео. Все живы. Спасибо тому, кто надел детям жилеты. Пока никто не заболел, надеюсь, что все будет хорошо», — передает слова мамы одной из девочек портал 63.ру На кадрах видно, что лодка заваливается набок и ее сносит сильным течением реки. Она перевернулась из-за удара о ствол дерева. Пассажиры схватились за ветви дерева. Удержаться на воде им помогли спасательные жилеты. Наводнения продолжают охватывать все большее количество российских субъектов. URA.RU сообщало, что власти Оренбургской области уже оценили ущерб от паводка в регионе. Бедствие началось из-за прорыва дамбы на реке Урал в Орске (Оренбургская область). Это случилось 5 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самарской области во время эвакуации лодка с двумя детьми и тремя взрослыми перевернулась из-за удара о дерево. Видеозапись со спасением самарской семьи опубликовал telegram-канал «СамараДТП | samara.dtp.official» «В лодке была моя дочь, которая и снимала видео. Все живы. Спасибо тому, кто надел детям жилеты. Пока никто не заболел, надеюсь, что все будет хорошо», — передает слова мамы одной из девочек портал 63.ру На кадрах видно, что лодка заваливается набок и ее сносит сильным течением реки. Она перевернулась из-за удара о ствол дерева. Пассажиры схватились за ветви дерева. Удержаться на воде им помогли спасательные жилеты. Наводнения продолжают охватывать все большее количество российских субъектов. URA.RU сообщало, что власти Оренбургской области уже оценили ущерб от паводка в регионе. Бедствие началось из-за прорыва дамбы на реке Урал в Орске (Оренбургская область). Это случилось 5 апреля.