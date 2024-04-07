Жители ЯНАО написали петицию против создания нового округа

Ямалец запустил петицию против объединения Приуральского района с Лабытнанги

Против объединения высказались 96% участников голосования на странице петиции. Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители ЯНАО запустили петицию за сохранение Приуральского района и его районного центра села Аксарка в существующих границах. Текст петиции опубликовал на своей странице в сети «ВКонтакте» Иван Поршнев.

«Мы, жители Приуральского района, против создания Приуральского муниципального округа, в который планируют объединить Лабытнаги, Харп и все поселения Приуральского района. Мы хотим, чтобы наш родной Приуральский район остался самостоятельным районом с районным центром в селе Аксарка», — пишет автор петиции.

Как указывается в обращении, объединение создаст ряд неудобств: «Лабытнанги часто становится труднодоступным городом в период распутицы, а это два раза в год». Жителям Байдарацкой тундры, поселков Щучье и Белоярск придется преодолевать большие расстояния в администрацию или медучреждения. Осложнение логистики приведет к увеличению транспортных расходов, что особенно чувствительно для местных пенсионеров.

Вместе с петицией автор запустил на своей странице процедуру голосования «за» и «против» создания нового муниципального образования. На момент подготовки публикации URA.RU проголосовали почти одна тысяча человек. Против высказались 96% участников голосования.

Ранее URA.RU со ссылкой на инсайдеров сообщало, что Лабытнанги и Харп войдут в состав единого Приуральского муниципального округа. По мнению собеседников агентства, новый административный кластер станет одним из самых перспективных.