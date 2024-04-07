07 апреля 2024
06 апреля 2024

Обвиняемый в убийстве прокурора ХМАО потребовал отвода судьи и гособвинителя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ялхороева Исмаила. Курган, судья, суд, прокурор
Обвиняемый в убийстве прокурора ХМАО потребовал отвода судьи и гособвинителя Фото:

Обвиняемый в организации заказного убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина и еще двух жителей округа, бывший начальник КРУ Минфина РФ Юрий Чекин, который 20 лет скрывался от правосудия, потребовал отвода судьи и представителя гособвинения. Журналист URA.RU, наблюдающий за процессом в зале заседаний, сообщил, что Чекин заявил о мести со стороны силовиков.

«Мне мстят за мою честную работу», — заявил Чекин в суде, упомянув, что устраивал проверки, работая ревизором, и поэтому на него якобы повесили убийство Бедерина. Он выступил с ходатайством об отводе судьи Сергея Гаркуши и государственного обвинителя Юрия Кудинова.

Подсудимый также ходатайствовал о возобновлении следствия. Судья отклонил просьбы Чекина. Стороны процесса пока так и не смогли перейти к прениям, рассмотрение дела продолжится 9 апреля. В процессе участвуют присяжные заседатели.

Ранее URA.RU писало о том, что в суде ХМАО завершается рассмотрение дела о заказном убийстве прокурора Бедерина, которое произошло в июле 2000 года. Чекин 21 год находился в международном розыске, но скрывался в квартире в Ханты-Мансийске, где силовики обнаружили его тайник и оборудование для съемки порно.

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Обвиняемый в организации заказного убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина и еще двух жителей округа, бывший начальник КРУ Минфина РФ Юрий Чекин, который 20 лет скрывался от правосудия, потребовал отвода судьи и представителя гособвинения. Журналист URA.RU, наблюдающий за процессом в зале заседаний, сообщил, что Чекин заявил о мести со стороны силовиков. «Мне мстят за мою честную работу», — заявил Чекин в суде, упомянув, что устраивал проверки, работая ревизором, и поэтому на него якобы повесили убийство Бедерина. Он выступил с ходатайством об отводе судьи Сергея Гаркуши и государственного обвинителя Юрия Кудинова. Подсудимый также ходатайствовал о возобновлении следствия. Судья отклонил просьбы Чекина. Стороны процесса пока так и не смогли перейти к прениям, рассмотрение дела продолжится 9 апреля. В процессе участвуют присяжные заседатели. Ранее URA.RU писало о том, что в суде ХМАО завершается рассмотрение дела о заказном убийстве прокурора Бедерина, которое произошло в июле 2000 года. Чекин 21 год находился в международном розыске, но скрывался в квартире в Ханты-Мансийске, где силовики обнаружили его тайник и оборудование для съемки порно.
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