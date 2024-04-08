Песков: Украина пытается уйти от ответственности за атаку по ЗАЭС

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал удар по ЗАЭС, который произошел впервые с 2023 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина пытается убрать с себя ответственность за обстрел Запорожской АЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать все атаки. Это очень опасная практика со стороны киевского режима, который продолжает свою террористическую активность», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

ВСУ ударили по ЗАЭС 7 апреля. Один из беспилотников попал в купол энергоблока.

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Украина пытается убрать с себя ответственность за обстрел Запорожской АЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать все атаки. Это очень опасная практика со стороны киевского режима, который продолжает свою террористическую активность», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. ВСУ ударили по ЗАЭС 7 апреля. Один из беспилотников попал в купол энергоблока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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