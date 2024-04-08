Песков: Украина пытается уйти от ответственности за атаку по ЗАЭС

08 апреля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал удар по ЗАЭС, который произошел впервые с 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пытается убрать с себя ответственность за обстрел Запорожской АЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать все атаки. Это очень опасная практика со стороны киевского режима, который продолжает свою террористическую активность», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. ВСУ ударили по ЗАЭС 7 апреля. Один из беспилотников попал в купол энергоблока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина пытается убрать с себя ответственность за обстрел Запорожской АЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать все атаки. Это очень опасная практика со стороны киевского режима, который продолжает свою террористическую активность», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. ВСУ ударили по ЗАЭС 7 апреля. Один из беспилотников попал в купол энергоблока.