Украина пытается убрать с себя ответственность за обстрел Запорожской АЭС. Однако сотрудники МАГАТЭ, которые были на станции во время прилета, зафиксировали все атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать все атаки. Это очень опасная практика со стороны киевского режима, который продолжает свою террористическую активность», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
ВСУ ударили по ЗАЭС 7 апреля. Один из беспилотников попал в купол энергоблока.
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