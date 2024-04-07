Главное о спецоперации к вечеру 7 апреля: ВСУ нанесли удары по Запорожской АЭС

ВСУ ударили беспилотниками по Запорожской АЭС

07 апреля 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили дронами по Запорожской АЭС 7 апреля Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС, из-за чего были ранены трое сотрудников. Также российские бойцы отразили 11 атак украинской армии, лишив противника 375 военных. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 апреля — в материале URA.RU. Удары по Запорожской АЭС ВСУ ударили беспилотниками по территории ЗАЭС. Один из дронов попал в купол энергоблока станции, однако обошлось без критических повреждений. Также из-за ударов пострадали трое работников АЭС, сообщили в «Росатоме». В корпорации призвали Евросоюз и МАГАТЭ немедленно отреагировать на атаки крупнейшей в Европе атомной электростанции. Ход спецоперации на Украине Бойцы группировки войск «Центр» отразили 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении. Так, попытки нападения на позиции РФ были пресечены близ населенных пунктов населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка в ДНР. В результате боев противник потерял до 375 военных, три БМП, две боевые машины, а также гаубицы М777 и «Гвоздика». На донецком направлении военные «южной» группировки нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ около Красного, Клещеевки и Андреевки. В результате боев украинские силы лишились около 370 бойцов, танка, а также гаубиц М777, М119 и FH70. Группировка «Восток» улучшила тактическое положение на южнодонецком направлении. Также были нанесены удары по позициям ВСУ близ Никольского и Старомайорского. Украинские силы потеряли до 135 бойцов, а также танк, шесть автомобилей и гаубицу М777. Силы «Западной» группировки на купянском направлении ударили по украинским позициям в районе Синьковки и Загоруйковки под Харьковом. Также военные отразили две атаки ВСУ возле Тернов. Киев потерял порядка 30 бойцов, танк и две боевые бронемашины. На херсонском направлении группировка войск «Днепр» ликвидировала от 25 украинских военнослужащих. Также были уничтожены гаубицы, Д-30, М777 и «Гвоздика». Кроме того, армия РФ нанесла поражение войскам ВСУ недалеко от Работино и Мирного в Запорожской области, а также Новотягинкой и Ивановкой под Херсоном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС, из-за чего были ранены трое сотрудников. Также российские бойцы отразили 11 атак украинской армии, лишив противника 375 военных. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 апреля — в материале URA.RU. ВСУ ударили беспилотниками по территории ЗАЭС. Один из дронов попал в купол энергоблока станции, однако обошлось без критических повреждений. Также из-за ударов пострадали трое работников АЭС, сообщили в «Росатоме». В корпорации призвали Евросоюз и МАГАТЭ немедленно отреагировать на атаки крупнейшей в Европе атомной электростанции. Бойцы группировки войск «Центр» отразили 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении. Так, попытки нападения на позиции РФ были пресечены близ населенных пунктов населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка в ДНР. В результате боев противник потерял до 375 военных, три БМП, две боевые машины, а также гаубицы М777 и «Гвоздика». На донецком направлении военные «южной» группировки нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ около Красного, Клещеевки и Андреевки. В результате боев украинские силы лишились около 370 бойцов, танка, а также гаубиц М777, М119 и FH70. Группировка «Восток» улучшила тактическое положение на южнодонецком направлении. Также были нанесены удары по позициям ВСУ близ Никольского и Старомайорского. Украинские силы потеряли до 135 бойцов, а также танк, шесть автомобилей и гаубицу М777. Силы «Западной» группировки на купянском направлении ударили по украинским позициям в районе Синьковки и Загоруйковки под Харьковом. Также военные отразили две атаки ВСУ возле Тернов. Киев потерял порядка 30 бойцов, танк и две боевые бронемашины. На херсонском направлении группировка войск «Днепр» ликвидировала от 25 украинских военнослужащих. Также были уничтожены гаубицы, Д-30, М777 и «Гвоздика». Кроме того, армия РФ нанесла поражение войскам ВСУ недалеко от Работино и Мирного в Запорожской области, а также Новотягинкой и Ивановкой под Херсоном.