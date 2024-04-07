В ЯНАО спасатели отрабатывают навыки десантирования без парашютов

Тренировки спасателей с вертолета Ми-8 проводятся в подразделениях «Ямалспаса» раз в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подразделениях «Ямалспаса» начались тренировочные спуски с вертолета Ми-8. В подготовке к пожароопасному сезону готовятся 18 сотрудников подразделения, сообщают в правительстве округа. Спасатели отрабатывают, в том числе, беспарашютное десантирование с вертолета в режиме зависания воздушного судна.

«Тренировочные спуски спасателей с вертолета Ми-8 проводятся в подразделениях „Ямалспаса“ раз в год, накануне пожароопасного сезона. В тренировке приняли участие 18 спасателей», — говорится в релизе правительства ЯНАО.

На первом этапе тренировок проводится наземная подготовка спасателей к спускам с десятиметровой вышки-тренажера. Она имитирует выход спасателя с вертолета. На втором — беспарашютное десантирование с вертолета в режиме зависания воздушного судна над площадкой приземления.

Для спасателей важно отработать свои действия до автоматизма. Как сообщает источник, на Ямале вертолеты — практически основное средство доставки спасателей к месту проведения поисковых, аварийно-спасательных работ и работ, связанных с тушением природных пожаров.

Ранее сообщалось, что в поселок Харп (ЯНАО) была эвакуирована группа туристов из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара, которая попала в сильную пургу во время экспедиции на снегоходах. Операцию по вызволению людей из снежного плена провели сотрудники «Ямалспаса».