В ЯНАО группа туристов на снегоходах попала в снежную пургу. Видео

07 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Снегоходы эвакуируют после улучшения погоды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселок Харп (ЯНАО) 6 апреля была эвакуирована группа туристов из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара, которая попала в сильную пургу во время экспедиции на снегоходах. Операцию по вызволению людей из снежного плена провели сотрудники «Ямалспаса». «Группу снегоходчиков из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара пришлось срочно эвакуировать. В ходе экспедиции по маршруту Инта — берег Северного ледовитого океана, под поселком Харп, туристы попали в сильнейшую пургу. Сотрудники отряда „Ямалспас“ добрались до туристов вечером 6 апреля на тяжелом гусеничном вездеходе и вывезли в поселок Харп», — передает 66.ru подробности спасения туристов. Туристы, дожидаясь спасателей, смогли установить платку, но печку в ней не разместили из-за опасности опрокидывания. В результате некоторые участники группы получили обморожения. Сейчас туристы дожидаются улучшения погоды, чтобы эвакуировать снегоходы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в подразделение «Ямалспас» с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселок Харп (ЯНАО) 6 апреля была эвакуирована группа туристов из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара, которая попала в сильную пургу во время экспедиции на снегоходах. Операцию по вызволению людей из снежного плена провели сотрудники «Ямалспаса». «Группу снегоходчиков из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара пришлось срочно эвакуировать. В ходе экспедиции по маршруту Инта — берег Северного ледовитого океана, под поселком Харп, туристы попали в сильнейшую пургу. Сотрудники отряда „Ямалспас“ добрались до туристов вечером 6 апреля на тяжелом гусеничном вездеходе и вывезли в поселок Харп», — передает 66.ru подробности спасения туристов. Туристы, дожидаясь спасателей, смогли установить платку, но печку в ней не разместили из-за опасности опрокидывания. В результате некоторые участники группы получили обморожения. Сейчас туристы дожидаются улучшения погоды, чтобы эвакуировать снегоходы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в подразделение «Ямалспас» с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.