В ЯНАО группа туристов на снегоходах попала в снежную пургу. Видео

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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, зимний отдых, туристы, природа, активный отдых, снегоходы, туризм пермский край
Снегоходы эвакуируют после улучшения погоды Фото:

В поселок Харп (ЯНАО) 6 апреля была эвакуирована группа туристов из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара, которая попала в сильную пургу во время экспедиции на снегоходах. Операцию по вызволению людей из снежного плена провели сотрудники «Ямалспаса».

«Группу снегоходчиков из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара пришлось срочно эвакуировать. В ходе экспедиции по маршруту Инта — берег Северного ледовитого океана, под поселком Харп, туристы попали в сильнейшую пургу. Сотрудники отряда „Ямалспас“ добрались до туристов вечером 6 апреля на тяжелом гусеничном вездеходе и вывезли в поселок Харп», — передает 66.ru подробности спасения туристов.

Туристы, дожидаясь спасателей, смогли установить платку, но печку в ней не разместили из-за опасности опрокидывания. В результате некоторые участники группы получили обморожения. Сейчас туристы дожидаются улучшения погоды, чтобы эвакуировать снегоходы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в подразделение «Ямалспас» с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

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В поселок Харп (ЯНАО) 6 апреля была эвакуирована группа туристов из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара, которая попала в сильную пургу во время экспедиции на снегоходах. Операцию по вызволению людей из снежного плена провели сотрудники «Ямалспаса». «Группу снегоходчиков из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара пришлось срочно эвакуировать. В ходе экспедиции по маршруту Инта — берег Северного ледовитого океана, под поселком Харп, туристы попали в сильнейшую пургу. Сотрудники отряда „Ямалспас“ добрались до туристов вечером 6 апреля на тяжелом гусеничном вездеходе и вывезли в поселок Харп», — передает 66.ru подробности спасения туристов. Туристы, дожидаясь спасателей, смогли установить платку, но печку в ней не разместили из-за опасности опрокидывания. В результате некоторые участники группы получили обморожения. Сейчас туристы дожидаются улучшения погоды, чтобы эвакуировать снегоходы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в подразделение «Ямалспас» с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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