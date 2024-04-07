Депутаты Красноселькупского района планируют заблокировать процесс объединения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Красноселькупский район (ЯНАО) может войти в состав Пуровского района (ЯНАО). Как сообщают источники URA.RU на предстоящем заседании думы Красноселькупского района простым большинством голосов депутаты планируют заблокировать процесс объединения с Пуровским районом.

«Вопрос будет включен в повестку заседания девятого апреля, но уже сейчас большинство красноселькупских депутатов намерены голосовать против присоединения. По предварительным оценкам — с перевесом в пару голосов», — рассказали собеседники агентству.

Подтвердить или опровергнуть сообщение инсайдеров оперативно не удалось. Депутаты думы Красноселькупского района, с которыми удалось связаться, сложившуюся ситуацию до голосования комментировать отзываются.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Красноселькупского района (ЯНАО) опасаются грядущего объединения с Пуровским районом, несмотря на заверения местных чиновников. Жители считают, что за объединением последует сокращение рабочих мест, а также упразднение администрации района.