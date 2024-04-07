07 апреля 2024

Депутаты думы района ЯНАО планируют блокировать слияние муниципалитетов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Депутаты Красноселькупского района планируют заблокировать процесс объединения Фото:

Красноселькупский район (ЯНАО) может войти в состав Пуровского района (ЯНАО). Как сообщают источники URA.RU на предстоящем заседании думы Красноселькупского района простым большинством голосов депутаты планируют заблокировать процесс объединения с Пуровским районом.

«Вопрос будет включен в повестку заседания девятого апреля, но уже сейчас большинство красноселькупских депутатов намерены голосовать против присоединения. По предварительным оценкам — с перевесом в пару голосов», — рассказали собеседники агентству.

Подтвердить или опровергнуть сообщение инсайдеров оперативно не удалось. Депутаты думы Красноселькупского района, с которыми удалось связаться, сложившуюся ситуацию до голосования комментировать отзываются.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Красноселькупского района (ЯНАО) опасаются грядущего объединения с Пуровским районом, несмотря на заверения местных чиновников. Жители считают, что за объединением последует сокращение рабочих мест, а также упразднение администрации района.

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Красноселькупский район (ЯНАО) может войти в состав Пуровского района (ЯНАО). Как сообщают источники URA.RU на предстоящем заседании думы Красноселькупского района простым большинством голосов депутаты планируют заблокировать процесс объединения с Пуровским районом. «Вопрос будет включен в повестку заседания девятого апреля, но уже сейчас большинство красноселькупских депутатов намерены голосовать против присоединения. По предварительным оценкам — с перевесом в пару голосов», — рассказали собеседники агентству. Подтвердить или опровергнуть сообщение инсайдеров оперативно не удалось. Депутаты думы Красноселькупского района, с которыми удалось связаться, сложившуюся ситуацию до голосования комментировать отзываются. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Красноселькупского района (ЯНАО) опасаются грядущего объединения с Пуровским районом, несмотря на заверения местных чиновников. Жители считают, что за объединением последует сокращение рабочих мест, а также упразднение администрации района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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