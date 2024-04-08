В Екатеринбурге запретят жарить шашлыки и ходить в лес

В Екатеринбурге с 13 апреля запретят жарить шашлыки и ходить в лес
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Клипарт, разное. Екатеринбург, мчс россии, противопожарный режим, запрет на шашлыки, запрет на разведение огня, садовое товарищество, ст 40 лет октября
Особый режим введут позже, чем в прошлом году Фото:

В Екатеринбурге запланировали ввести особый противопожарный режим 13 апреля, что автоматически запрещает горожанам посещать леса и жарить шашлыки. Об этом сообщили в telegram-канале, которые администрирует пресс-служба мэрии.

«Особый режим в Екатеринбурге планируется ввести с 13 апреля. Будет запрещено посещение гражданами лесов и торфяных массивов. Ну и любые шашлыки, разумеется», — следует из сообщения.

Противопожарный режим в Свердловской области начался 5 апреля. Областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отметил, что с этого момента запрещено жечь костры не только в лесах, но и на расстоянии 30 метров от них. В прошлом году в Екатеринбурге особый режим установили 8 апреля.

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В Екатеринбурге запланировали ввести особый противопожарный режим 13 апреля, что автоматически запрещает горожанам посещать леса и жарить шашлыки. Об этом сообщили в telegram-канале, которые администрирует пресс-служба мэрии. «Особый режим в Екатеринбурге планируется ввести с 13 апреля. Будет запрещено посещение гражданами лесов и торфяных массивов. Ну и любые шашлыки, разумеется», — следует из сообщения. Противопожарный режим в Свердловской области начался 5 апреля. Областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отметил, что с этого момента запрещено жечь костры не только в лесах, но и на расстоянии 30 метров от них. В прошлом году в Екатеринбурге особый режим установили 8 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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