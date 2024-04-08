В Екатеринбурге запретят жарить шашлыки и ходить в лес

В Екатеринбурге с 13 апреля запретят жарить шашлыки и ходить в лес

08 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Особый режим введут позже, чем в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге запланировали ввести особый противопожарный режим 13 апреля, что автоматически запрещает горожанам посещать леса и жарить шашлыки. Об этом сообщили в telegram-канале, которые администрирует пресс-служба мэрии. «Особый режим в Екатеринбурге планируется ввести с 13 апреля. Будет запрещено посещение гражданами лесов и торфяных массивов. Ну и любые шашлыки, разумеется», — следует из сообщения. Противопожарный режим в Свердловской области начался 5 апреля. Областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отметил, что с этого момента запрещено жечь костры не только в лесах, но и на расстоянии 30 метров от них. В прошлом году в Екатеринбурге особый режим установили 8 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге запланировали ввести особый противопожарный режим 13 апреля, что автоматически запрещает горожанам посещать леса и жарить шашлыки. Об этом сообщили в telegram-канале, которые администрирует пресс-служба мэрии. «Особый режим в Екатеринбурге планируется ввести с 13 апреля. Будет запрещено посещение гражданами лесов и торфяных массивов. Ну и любые шашлыки, разумеется», — следует из сообщения. Противопожарный режим в Свердловской области начался 5 апреля. Областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отметил, что с этого момента запрещено жечь костры не только в лесах, но и на расстоянии 30 метров от них. В прошлом году в Екатеринбурге особый режим установили 8 апреля.