В мэрии Перми отреагировали на скандал с «уплотнением» Дягилевской гимназии

Администрация Перми отрицает передачу корпуса Дягилевской гимназии другой школе
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Детям придется учиться в две смены (архивное фото) Фото:

В администрации Перми подтвердили планы по выделению площадей Дягилевской гимназии №11 для обучения детей из школы №21. При этом чиновники утверждают, что это лишь временная мера.

«Речь идет не о передаче корпуса гимназии №11 школе №21, а о временном использовании части учебных кабинетов гимназии на период проектных и ремонтных работ здания школы №21. До начала нового учебного года будет составлено расписание с учетом соблюдения санитарных норм и правил к размещению обучающихся 1 и 2 смены и возможности организации дополнительного образования», — заявили URA.RU в мэрии. Сейчас гимназисты учатся в одну смену, но в администрации Перми подчеркивают, что «обучение во вторую смену не противоречит действующему законодательству».

Отвечая на опасения педагогов и родителей гимназистов, в мэрии обещают сохранить музей Сергея Дягилева, который находится в корпусе, который должны занять ученики 21-й школы. Также чиновники обещают, что «обучение будет выстроено таким образом, чтобы сохранить традиции гимназии, условия, созданные для дополнительного образования и внеурочной деятельности гимназистов». Все эти нюансы будут обсуждаться с родительской общественностью.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава департамента образования Перми Ольга Ершова вечером в пятницу поставила педколлектив гимназии перед фактом — исторический корпус учебного заведения будет отдан школе №21. Это возмутило как учителей, так и родителей гимназистов. Школу №21 в Перми экстренно закрыли на капитальный ремонт в декабре 2021 года. Педагогов и учеников распределили по другим школам. Ремонт в 21-й школе до сих пор не начался. В мэрии говорят, что проект капремонта не может пройти госэкспертизу.

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В администрации Перми подтвердили планы по выделению площадей Дягилевской гимназии №11 для обучения детей из школы №21. При этом чиновники утверждают, что это лишь временная мера. «Речь идет не о передаче корпуса гимназии №11 школе №21, а о временном использовании части учебных кабинетов гимназии на период проектных и ремонтных работ здания школы №21. До начала нового учебного года будет составлено расписание с учетом соблюдения санитарных норм и правил к размещению обучающихся 1 и 2 смены и возможности организации дополнительного образования», — заявили URA.RU в мэрии. Сейчас гимназисты учатся в одну смену, но в администрации Перми подчеркивают, что «обучение во вторую смену не противоречит действующему законодательству». Отвечая на опасения педагогов и родителей гимназистов, в мэрии обещают сохранить музей Сергея Дягилева, который находится в корпусе, который должны занять ученики 21-й школы. Также чиновники обещают, что «обучение будет выстроено таким образом, чтобы сохранить традиции гимназии, условия, созданные для дополнительного образования и внеурочной деятельности гимназистов». Все эти нюансы будут обсуждаться с родительской общественностью. Ранее URA.RU рассказывало, что глава департамента образования Перми Ольга Ершова вечером в пятницу поставила педколлектив гимназии перед фактом — исторический корпус учебного заведения будет отдан школе №21. Это возмутило как учителей, так и родителей гимназистов. Школу №21 в Перми экстренно закрыли на капитальный ремонт в декабре 2021 года. Педагогов и учеников распределили по другим школам. Ремонт в 21-й школе до сих пор не начался. В мэрии говорят, что проект капремонта не может пройти госэкспертизу.
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