Жителей Ишима призвали покинуть СНТ из-за весеннего паводка

08 апреля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В 2017 году Ишимский район затопило из-за сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишиме (Тюменская область) начали готовиться к весеннему паводку. Мэр города Федор Шишкин обратился к жителям с просьбой переехать из зон возможных подтоплений. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Мы должны приготовиться к весеннему паводку. Хотя с 2017 года мы не бездействовали и построили новые хорошие защитные сооружения. Однако в то же время прогнозируют очень высокую воду. Я прошу жителей города Ишима, если есть люди, которые проживают в садоводческих обществах, особенно в „Коммунальник-1“, „Коммунальник-2“, „Машиностроитель“, „Заречье“, „Швейник“, там у нас нет дамб, нужно обязательно эвакуироваться, переезжать», — рассказал мэр Ишима. Он также попросил людей перевозить из СНТ оборудование, технику и мебель. По его словам, пункты временного размещения в городе уже готовы, расселять людей планируется по мере подхода воды в Ишимский район. У людей будет возможность перевезти свои вещи в специальные места, о которых власти расскажут позднее, а также оставить своих животных в питомниках. В 2017 году Ишимский район затопило из-за сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль. Тогда в результате паводка подтопило дома, участки, несколько сотен человек пришлось эвакуировать. Как ранее писало URA.RU за сутки уровень воды в Ишиме вырос на 52 сантиметра. Это стало самым резким скачком за весну 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишиме (Тюменская область) начали готовиться к весеннему паводку. Мэр города Федор Шишкин обратился к жителям с просьбой переехать из зон возможных подтоплений. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Мы должны приготовиться к весеннему паводку. Хотя с 2017 года мы не бездействовали и построили новые хорошие защитные сооружения. Однако в то же время прогнозируют очень высокую воду. Я прошу жителей города Ишима, если есть люди, которые проживают в садоводческих обществах, особенно в „Коммунальник-1“, „Коммунальник-2“, „Машиностроитель“, „Заречье“, „Швейник“, там у нас нет дамб, нужно обязательно эвакуироваться, переезжать», — рассказал мэр Ишима. Он также попросил людей перевозить из СНТ оборудование, технику и мебель. По его словам, пункты временного размещения в городе уже готовы, расселять людей планируется по мере подхода воды в Ишимский район. У людей будет возможность перевезти свои вещи в специальные места, о которых власти расскажут позднее, а также оставить своих животных в питомниках. В 2017 году Ишимский район затопило из-за сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль. Тогда в результате паводка подтопило дома, участки, несколько сотен человек пришлось эвакуировать. Как ранее писало URA.RU за сутки уровень воды в Ишиме вырос на 52 сантиметра. Это стало самым резким скачком за весну 2024 года.