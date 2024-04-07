В Тюменской области резко вырос уровень воды в потенциально опасной реке

Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 52 сантиметра, что стало самым резким скачком за весну 2024 года. Информация содержится в данных городского гидропоста.
«Река Ишим, город Ишим. Уровень воды 5 апреля: -68 см, 6 апреля: -28, 7 апреля: 24 см», — говорится в данных Ишимского гидропоста.
Вода в реке начала прибывать в конце марта. Однако в среднем уровень воды рос на несколько сантиметров в день. Первый ощутимый скачок случился 4 апреля (+7 сантиметров), а далее начал расти на десятки сантиметров в сутки.
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Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 52 сантиметра, что стало самым резким скачком за весну 2024 года. Информация содержится в данных городского гидропоста. «Река Ишим, город Ишим. Уровень воды 5 апреля: -68 см, 6 апреля: -28, 7 апреля: 24 см», — говорится в данных Ишимского гидропоста. Вода в реке начала прибывать в конце марта. Однако в среднем уровень воды рос на несколько сантиметров в день. Первый ощутимый скачок случился 4 апреля (+7 сантиметров), а далее начал расти на десятки сантиметров в сутки. Как ранее писало URA.RU, по прогнозам МЧС, уровень воды в реках Тобол и Ишим, протекающих в Тюменской области, должен сильно подняться этой весной. Возможны затопления. Граждан призывают немедленно эвакуироваться из опасных зон при объявлении режима ЧС. Губернатор региона Александр Моор в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что подготовка к паводкам в области была начата заблаговременно, а ситуация находится на постоянном контроле властей.