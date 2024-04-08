Отделения судебных приставов эвакуируют в двух округах Курганской области

08 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Из-за паводка судебные приставы приостановили работу отделений в Кетовском и Притобольном округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Притобольном и Кетовском округах Курганской области из-за поводка эвакуируются отделения судебных приставов. Прием в подразделениях временно приостановлен, предупреждает пресс-служба УФССП по Курганской области. «В связи с ухудшающимися прогнозами по паводку проводятся эвакуационные мероприятия в отделениях судебных приставов в Притобольном и Кетовском муниципальных округах. Эвакуация осуществляется силами УФССП России по Курганской области. Прием граждан в указанных подразделениях временно приостановлен», — уведомляет УФССП региона. Телефоны указанных отделений ведомства будут временно недоступны. О новом месте приема сообщат позднее. Граждане с вопросами могут обратиться по телефону 8 (3522) 49-18-19. Главный судебный пристав области Ирина Уварова отметила, что решение об эвакуации принято по рекомендации ГУ МЧС, чтобы сохранить имущество от стихии. Исполнительные производства, оружие, спецсредства и оргтехника перенесены в безопасное место. В случае ухудшения паводковых прогнозов эвакуация подразделений возможна в других муниципалитетах. URA.RU писало, что в Кургане на шоссе Тюнина сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение из-за паводка. На шоссе сейчас образовалась большая пробка, передает корреспондент. Актуальная информация о паводке в прямой трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Притобольном и Кетовском округах Курганской области из-за поводка эвакуируются отделения судебных приставов. Прием в подразделениях временно приостановлен, предупреждает пресс-служба УФССП по Курганской области. «В связи с ухудшающимися прогнозами по паводку проводятся эвакуационные мероприятия в отделениях судебных приставов в Притобольном и Кетовском муниципальных округах. Эвакуация осуществляется силами УФССП России по Курганской области. Прием граждан в указанных подразделениях временно приостановлен», — уведомляет УФССП региона. Телефоны указанных отделений ведомства будут временно недоступны. О новом месте приема сообщат позднее. Граждане с вопросами могут обратиться по телефону 8 (3522) 49-18-19. Главный судебный пристав области Ирина Уварова отметила, что решение об эвакуации принято по рекомендации ГУ МЧС, чтобы сохранить имущество от стихии. Исполнительные производства, оружие, спецсредства и оргтехника перенесены в безопасное место. В случае ухудшения паводковых прогнозов эвакуация подразделений возможна в других муниципалитетах. URA.RU писало, что в Кургане на шоссе Тюнина сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение из-за паводка. На шоссе сейчас образовалась большая пробка, передает корреспондент. Актуальная информация о паводке в прямой трансляции агентства.