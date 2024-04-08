Житель Курганской области утонул, переходя по мосту закрытому на период паводка

В Курганской области пьяный мужчина утонул в реке Суерь, когда переходил по пешеходному мосту. При этом движение по нему было запрещено на период половодья, сообщил в своем telegram-канале глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев.
«8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья», — говорится в сообщении.
Яковлев отметил, что угрозы населенным пунктам в связи с паводком в округе нет. При этом он напомнил гражданам, что несмотря на это, на водоемах необходимо быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС в трех муниципалитетах — Куртамыше, Звериноголовском и Целинном округах. Всего по данным МЧС региона, подтопление угрожает 62 населенных пунктам. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Курганской области пьяный мужчина утонул в реке Суерь, когда переходил по пешеходному мосту. При этом движение по нему было запрещено на период половодья, сообщил в своем telegram-канале глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев. «8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья», — говорится в сообщении. Яковлев отметил, что угрозы населенным пунктам в связи с паводком в округе нет. При этом он напомнил гражданам, что несмотря на это, на водоемах необходимо быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС в трех муниципалитетах — Куртамыше, Звериноголовском и Целинном округах. Всего по данным МЧС региона, подтопление угрожает 62 населенных пунктам. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции.