Житель Курганской области утонул, переходя по мосту закрытому на период паводка

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Дамба на улице Гагарина. Тобол. Курган
Мужчина утонул, когда переходил закрытый пешеходный мост (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области пьяный мужчина утонул в реке Суерь, когда переходил по пешеходному мосту. При этом движение по нему было запрещено на период половодья, сообщил в своем telegram-канале глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев.

«8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья», — говорится в сообщении.

Яковлев отметил, что угрозы населенным пунктам в связи с паводком в округе нет. При этом он напомнил гражданам, что несмотря на это, на водоемах необходимо быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС в трех муниципалитетах — Куртамыше, Звериноголовском и Целинном округах. Всего по данным МЧС региона, подтопление угрожает 62 населенных пунктам. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции.

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В Курганской области пьяный мужчина утонул в реке Суерь, когда переходил по пешеходному мосту. При этом движение по нему было запрещено на период половодья, сообщил в своем telegram-канале глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев. «8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья», — говорится в сообщении. Яковлев отметил, что угрозы населенным пунктам в связи с паводком в округе нет. При этом он напомнил гражданам, что несмотря на это, на водоемах необходимо быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС в трех муниципалитетах — Куртамыше, Звериноголовском и Целинном округах. Всего по данным МЧС региона, подтопление угрожает 62 населенных пунктам. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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