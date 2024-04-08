В Екатеринбурге больше чем на полтора года перекроют улицу для транспорта

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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Работы планируют закончить в ноябре 2025 года Фото:

В Екатеринбурге с 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025-го дорожники перекроют движение транспорта по улице Карасьевской. На данном участке будут проходить строительные работы, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты ООО „Проспект“ закроют движение транспорта по улице Карасьевской, от улицы Майской до дома №2А по улице Карасьевской, с 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025 года. Будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Авиаторов до дома №20 по улице Ракетной с 20 апреля по 15 ноября в связи с проведением работ по капитальному ремонту проезда», — следует из сообщения.

На закрытых участках установят соответствующие знаки. Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут передвижения.

На полгода в Екатеринбурге перекрыли и улицу Мичурина. Движение транспорта организуют по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова. Ремонт не повлияет на работу общественного транспорта.

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В Екатеринбурге с 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025-го дорожники перекроют движение транспорта по улице Карасьевской. На данном участке будут проходить строительные работы, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты ООО „Проспект“ закроют движение транспорта по улице Карасьевской, от улицы Майской до дома №2А по улице Карасьевской, с 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025 года. Будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Авиаторов до дома №20 по улице Ракетной с 20 апреля по 15 ноября в связи с проведением работ по капитальному ремонту проезда», — следует из сообщения. На закрытых участках установят соответствующие знаки. Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут передвижения. На полгода в Екатеринбурге перекрыли и улицу Мичурина. Движение транспорта организуют по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова. Ремонт не повлияет на работу общественного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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