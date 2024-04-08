В Екатеринбурге больше чем на полтора года перекроют улицу для транспорта

Работы планируют закончить в ноябре 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге с 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025-го дорожники перекроют движение транспорта по улице Карасьевской. На данном участке будут проходить строительные работы, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты ООО „Проспект“ закроют движение транспорта по улице Карасьевской, от улицы Майской до дома №2А по улице Карасьевской, с 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025 года. Будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Авиаторов до дома №20 по улице Ракетной с 20 апреля по 15 ноября в связи с проведением работ по капитальному ремонту проезда», — следует из сообщения.

На закрытых участках установят соответствующие знаки. Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут передвижения.

На полгода в Екатеринбурге перекрыли и улицу Мичурина. Движение транспорта организуют по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова. Ремонт не повлияет на работу общественного транспорта.