В России предрекли резкое падение производства отечественных авто

08 апреля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Основные конкуренты отечественного автопрома — машины из Китая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России на 50% может снизиться производство отечественных автомобилей из-за большого спроса на китайские иномарки. Прогноз озвучили на экспертном совете при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ, следует из релиза компании «АвтоВАЗ». «По заключению экспертов, при сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50% из-за вынужденного перехода на односменный режим работы (вместо двухсменного), вызванного падением спроса в своих ценовых сегментах, где ввиду масштабных скидок будут представлены импортные китайские автомобили», — говорится в сообщении. Эксперты считают, что для сохранения производства отечественных автомобилей компаниям необходима господдержка. Например, повышение утилизационного сбора, который замотивирует иностранные компании больше инвестировать в создание новых заводов. Предполагается, что шкала утилизационного сбора для легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и другой дорожной техники будет вводиться постепенно, дополняют РИА Новости URA.RU сообщало, что автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал автолюбителям как избежать обмана на АЗС. При заправке бензобака сотрудники АЗС недоливают топливо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России на 50% может снизиться производство отечественных автомобилей из-за большого спроса на китайские иномарки. Прогноз озвучили на экспертном совете при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ, следует из релиза компании «АвтоВАЗ». «По заключению экспертов, при сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50% из-за вынужденного перехода на односменный режим работы (вместо двухсменного), вызванного падением спроса в своих ценовых сегментах, где ввиду масштабных скидок будут представлены импортные китайские автомобили», — говорится в сообщении. Эксперты считают, что для сохранения производства отечественных автомобилей компаниям необходима господдержка. Например, повышение утилизационного сбора, который замотивирует иностранные компании больше инвестировать в создание новых заводов. Предполагается, что шкала утилизационного сбора для легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и другой дорожной техники будет вводиться постепенно, дополняют РИА Новости URA.RU сообщало, что автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал автолюбителям как избежать обмана на АЗС. При заправке бензобака сотрудники АЗС недоливают топливо.