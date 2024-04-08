СК получил значимые данные о связи украинских спецслужб с терактом в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Украинские спецслужбы могут быть причастны к нападению на «Крокус», заявили в СК РФ Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В рамках расследования теракта в «Крокусе» 22 марта получены важные данные о подготовке террористов к преступлению, указывающие на возможные связи с украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — сообщили в СК. Там добавили, что на данный момент в рамках уголовного дела было установлено участие одиннадцати лиц в совершении особо тяжкого преступления. Всем им были предъявлены обвинения, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется работа с пострадавшими и свидетелями, а также устанавливаются личности погибших в результате теракта. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия с целью выявления и задержания других участников преступления — исполнителей, пособников и организаторов. Следственный комитет активно работает над восстановлением полной картины произошедшего, тщательно собирая доказательства, заключили в СК.

Украинские спецслужбы причастны к совершению теракта в «Крокусе». Об этом 3 апреля заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. СК РФ также сообщал о находке фото военных с украинским флагом в телефоне одного из террористов, передает «Национальная служба новостей».

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В рамках расследования теракта в «Крокусе» 22 марта получены важные данные о подготовке террористов к преступлению, указывающие на возможные связи с украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — сообщили в СК. Там добавили, что на данный момент в рамках уголовного дела было установлено участие одиннадцати лиц в совершении особо тяжкого преступления. Всем им были предъявлены обвинения, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа с пострадавшими и свидетелями, а также устанавливаются личности погибших в результате теракта. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия с целью выявления и задержания других участников преступления — исполнителей, пособников и организаторов. Следственный комитет активно работает над восстановлением полной картины произошедшего, тщательно собирая доказательства, заключили в СК. Украинские спецслужбы причастны к совершению теракта в «Крокусе». Об этом 3 апреля заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. СК РФ также сообщал о находке фото военных с украинским флагом в телефоне одного из террористов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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