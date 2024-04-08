СК получил значимые данные о связи украинских спецслужб с терактом в «Крокусе»

08 апреля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Украинские спецслужбы могут быть причастны к нападению на «Крокус», заявили в СК РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В рамках расследования теракта в «Крокусе» 22 марта получены важные данные о подготовке террористов к преступлению, указывающие на возможные связи с украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — сообщили в СК. Там добавили, что на данный момент в рамках уголовного дела было установлено участие одиннадцати лиц в совершении особо тяжкого преступления. Всем им были предъявлены обвинения, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа с пострадавшими и свидетелями, а также устанавливаются личности погибших в результате теракта. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия с целью выявления и задержания других участников преступления — исполнителей, пособников и организаторов. Следственный комитет активно работает над восстановлением полной картины произошедшего, тщательно собирая доказательства, заключили в СК. Украинские спецслужбы причастны к совершению теракта в «Крокусе». Об этом 3 апреля заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. СК РФ также сообщал о находке фото военных с украинским флагом в телефоне одного из террористов, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках расследования теракта в «Крокусе» 22 марта получены важные данные о подготовке террористов к преступлению, указывающие на возможные связи с украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — сообщили в СК. Там добавили, что на данный момент в рамках уголовного дела было установлено участие одиннадцати лиц в совершении особо тяжкого преступления. Всем им были предъявлены обвинения, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа с пострадавшими и свидетелями, а также устанавливаются личности погибших в результате теракта. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия с целью выявления и задержания других участников преступления — исполнителей, пособников и организаторов. Следственный комитет активно работает над восстановлением полной картины произошедшего, тщательно собирая доказательства, заключили в СК. Украинские спецслужбы причастны к совершению теракта в «Крокусе». Об этом 3 апреля заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. СК РФ также сообщал о находке фото военных с украинским флагом в телефоне одного из террористов, передает «Национальная служба новостей».