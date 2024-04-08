РЖД окажет поддержку пострадавшим курганским железнодорожникам

Курганским железнодорожникам, пострадавшим от паводка, в том числе пенсионерам, окажет индивидуальную помощь ОАО «РЖД». Об этом сообщило «РЖД» в своем telegram-канале. Также будет оказана поддержка железнодорожникам из Оренбургской области.
«РЖД оказывают помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях. <…> Мы поможем всем. Эта работа носит индивидуальный характер: сотрудники и неработающие пенсионеры РЖД получат выплаты первоочередной помощи, в дальнейшем будет определен ущерб. Необходимая поддержка будет оказана каждому», — указано в telegram-канале компании «Телеграмма РЖД».
Кроме того, telegram-канал сообщает, что в результате паводков пострадала собственность 371 железнодорожника, среди которых 42 пенсионера «РЖД». Компания отметила, что на вокзале города Орска идет сбор гуманитарной помощи пострадавшим, где круглые сутки и три дня подряд работают волонтеры организации.
Ранее URA.RU сообщило, что курганцы организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Сбор происходит на 18 разных площадках
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Курганским железнодорожникам, пострадавшим от паводка, в том числе пенсионерам, окажет индивидуальную помощь ОАО «РЖД». Об этом сообщило «РЖД» в своем telegram-канале. Также будет оказана поддержка железнодорожникам из Оренбургской области. «РЖД оказывают помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях. <…> Мы поможем всем. Эта работа носит индивидуальный характер: сотрудники и неработающие пенсионеры РЖД получат выплаты первоочередной помощи, в дальнейшем будет определен ущерб. Необходимая поддержка будет оказана каждому», — указано в telegram-канале компании «Телеграмма РЖД». Кроме того, telegram-канал сообщает, что в результате паводков пострадала собственность 371 железнодорожника, среди которых 42 пенсионера «РЖД». Компания отметила, что на вокзале города Орска идет сбор гуманитарной помощи пострадавшим, где круглые сутки и три дня подряд работают волонтеры организации. Ранее URA.RU сообщило, что курганцы организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Сбор происходит на 18 разных площадках