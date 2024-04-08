Мэрия Екатеринбурга отреагировала на случай с учителем, таскавшим ребенка по классу. Видео

Учительница из Екатеринбурга, таскавшая ребенка, пыталась разнять драку детей

08 апреля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

В школе разрешили конфликт, из-за которого учительница таскала ребенка по классу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инцидент в школе №19 Екатеринбурга произошел в феврале 2023 года. Как оказалось, на видео учитель Наталья Лапуцкая пыталась разнять дерущихся школьников, взяв за руки одного из них. Второй участник драки в этот момент начал съемку. После этого в школе организовали проверку, а конфликт утрясли. Сейчас родители возмущены старым видео, которое попало в сеть, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Ситуация, о которой рассказано в видео, произошла в феврале 2023 года. В школе проведено служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что в классе во время перемены подрались два ученика. Учитель пыталась разнять дерущихся, встала между учениками, взяв за руки одного из них, пытаясь предотвратить удары. Второй участник драки (он же и спровоцировал драку) в этот момент начал вести видеосъемку. Это подтвердили одноклассники, которые были в классе в тот момент», — следует из сообщения. Тогда же родитель ученика, который вел съемку, выступал в защиту учителя. По заявлению родителей школьников, один из них был переведен в параллельный класс, но через время этот же родитель направил видео в прокуратуру, теперь уже обвинив педагога. В конце концов учителю объявили замечание, а конфликт утрясли. «В данный момент родители возмущены данным старым видеороликом в сети, встают на защиту педагога», — отметили в администрации. На видео Лапуцкая кричала на мальчика, заставляла его сесть на место и даже стукнула по руке. Несмотря на конфликт годовой давности, учителя характеризуют положительно. Фотография педагога находится на аллее легенд екатеринбургского образования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инцидент в школе №19 Екатеринбурга произошел в феврале 2023 года. Как оказалось, на видео учитель Наталья Лапуцкая пыталась разнять дерущихся школьников, взяв за руки одного из них. Второй участник драки в этот момент начал съемку. После этого в школе организовали проверку, а конфликт утрясли. Сейчас родители возмущены старым видео, которое попало в сеть, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. «Ситуация, о которой рассказано в видео, произошла в феврале 2023 года. В школе проведено служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что в классе во время перемены подрались два ученика. Учитель пыталась разнять дерущихся, встала между учениками, взяв за руки одного из них, пытаясь предотвратить удары. Второй участник драки (он же и спровоцировал драку) в этот момент начал вести видеосъемку. Это подтвердили одноклассники, которые были в классе в тот момент», — следует из сообщения. Тогда же родитель ученика, который вел съемку, выступал в защиту учителя. По заявлению родителей школьников, один из них был переведен в параллельный класс, но через время этот же родитель направил видео в прокуратуру, теперь уже обвинив педагога. В конце концов учителю объявили замечание, а конфликт утрясли. «В данный момент родители возмущены данным старым видеороликом в сети, встают на защиту педагога», — отметили в администрации. На видео Лапуцкая кричала на мальчика, заставляла его сесть на место и даже стукнула по руке. Несмотря на конфликт годовой давности, учителя характеризуют положительно. Фотография педагога находится на аллее легенд екатеринбургского образования.