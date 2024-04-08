Наталья Лапуцкая отмечена благодарственным письмом гордумы за вклад в воспитание подрастающего поколения Фото: Илья Московец © URA.RU

Учительница начальных классов школы №19 Наталья Лапуцкая, таскавшая по классу малыша, попала на аллею легенд екатеринбургского образования. Ее фото в числе прочих педагогов на проспекте Ленина заметил читатель URA.RU.

«Увидел фото Лапуцкой в аллее на проспекте Ленина и очень удивился. В прошлом году с ней был связан один некрасивый эпизод. Родители, по моей информации, жаловались в департамент образования, и не раз. И вот ее фотография появилась, можно сказать, на доске почета», — рассказал собеседник агентства.

Героями аллеи стали 63 педагога начальных классов со всех районов Екатеринбурга. Академический представляют несколько учителей, одна из них Наталья Лапуцкая.

«Наталья Владимировна постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство, стремится к самообразованию. Умеет заинтересовать обучающихся с разными способностями и индивидуальными особенностями личности. Старается быть для них примером», — говорится на стенде о педагоге.

Ранее школьники сняли на видео, как Наталья Лапуцкая таскает по классу ученика начальных классов. Неизвестно, за какую провинность педагог кричала на мальчика, заставляла сесть на место и даже стукнула по руке. Корреспондент обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга с просьбой прокомментировать инцидент и появление фотографии педагога на аллее легенд. Ответ ожидается.

Каждый район Екатеринбурга выбрал своих лучших учителей, среди них есть и Наталья Лапуцкая Фото: Илья Московец © URA.RU