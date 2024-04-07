07 апреля 2024

В Екатеринбурге учитель таскала малыша по классу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, класс, ученики, занятие, портфель, учеба, школа, начальная школа, детский рюкзак, школьный рюкзак
Чем провинился мальчик и за что его ругала педагог, пока неизвестно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге учитель начальных классов школы №19 Наталья Лапуцкая подняла руку на ребенка. Инцидент произошел в прошлом году, но известно о нем стало только сейчас. Источник, знакомый с ситуацией, поделился с URA.RU видео, на котором педагог тащит мальчика через класс и силой удерживает на стуле.

«Это откуда чудо такое в нашем классе-то? Это что такое? Ты как себя ведешь? Ну-ка, не трогай мой стол!» — кричит на кадрах учительница. При этих словах она стукает ребенка по руке. Другие дети сначала в растерянности смотрят на происходящее, а потом начинают помогать преподавателю удерживать одноклассника. Заметив камеру телефона, Лапуцкая приказывает прекратить съемку.

Что именно послужило причиной конфликта, неизвестно. Однако, по словам собеседника агентства, это не единственный раз, когда Наталья Лапуцкая вела себя агрессивно по отношению к ученикам.

«Знаю как минимум трех родителей, которые на нее писали жалобы в департамент образования города. Реакции, судя по всему, не последовало. Видео продолжает гулять по родительским чатам, многих оно возмущает», — сказал инсайдер.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге учитель начальных классов школы №19 Наталья Лапуцкая подняла руку на ребенка. Инцидент произошел в прошлом году, но известно о нем стало только сейчас. Источник, знакомый с ситуацией, поделился с URA.RU видео, на котором педагог тащит мальчика через класс и силой удерживает на стуле. «Это откуда чудо такое в нашем классе-то? Это что такое? Ты как себя ведешь? Ну-ка, не трогай мой стол!» — кричит на кадрах учительница. При этих словах она стукает ребенка по руке. Другие дети сначала в растерянности смотрят на происходящее, а потом начинают помогать преподавателю удерживать одноклассника. Заметив камеру телефона, Лапуцкая приказывает прекратить съемку. Что именно послужило причиной конфликта, неизвестно. Однако, по словам собеседника агентства, это не единственный раз, когда Наталья Лапуцкая вела себя агрессивно по отношению к ученикам. «Знаю как минимум трех родителей, которые на нее писали жалобы в департамент образования города. Реакции, судя по всему, не последовало. Видео продолжает гулять по родительским чатам, многих оно возмущает», — сказал инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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