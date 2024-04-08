В челябинскую школу, где педагог тайно снимала видео в туалете, приехала полиция

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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Полицейские передадут материалы в следственные органы Фото:

В школу села Миасское под Челябинском, где педагог спрятала телефон в женском туалете, 8 апреля приехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Собранные материалы передадут в следственные органы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Провели работу с руководство школы в целях установления объективной картины произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения», — сообщили URA.RUв областном главке.

Телефон с включенной камерой в школьном туалете нашли девятиклассницы. Смартфон, скрытый потолочной плиткой, разместили, чтобы обнаружить курящих школьников.

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В школу села Миасское под Челябинском, где педагог спрятала телефон в женском туалете, 8 апреля приехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Собранные материалы передадут в следственные органы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Провели работу с руководство школы в целях установления объективной картины произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения», — сообщили URA.RUв областном главке. Телефон с включенной камерой в школьном туалете нашли девятиклассницы. Смартфон, скрытый потолочной плиткой, разместили, чтобы обнаружить курящих школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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