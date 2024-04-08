В челябинскую школу, где педагог тайно снимала видео в туалете, приехала полиция

В школу села Миасское под Челябинском, где педагог спрятала телефон в женском туалете, 8 апреля приехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Собранные материалы передадут в следственные органы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Провели работу с руководство школы в целях установления объективной картины произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения», — сообщили URA.RUв областном главке.
Телефон с включенной камерой в школьном туалете нашли девятиклассницы. Смартфон, скрытый потолочной плиткой, разместили, чтобы обнаружить курящих школьников.
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