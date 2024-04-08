СК закрыл дело, угрожавшее вице-мэру Екатеринбурга

08 апреля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Производство по делу прекратили еще в 2023-м, но известно об этом стало только сейчас Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет остановил производство по уголовному делу о растратах в реорганизованном «Центре муниципальных услуг» (ЦМУ), к потенциальным фигурантам которого причисляли целую группу чиновников, включая влиятельного вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко. Как стало известно URA.RU, дело закрыли еще в 2023 году. При этом интрига сохраняется. Дело возбудили летом 2022-го — по итогам прокурорской проверки. ЦМУ арендовал помещения у бизнесмена Бориса Мильмана — предполагаемого сокурсника директора учреждения Сергея Баранова, — причем якобы по завышенным ставкам. Это, по одной из версий, и стало поводом для разбирательства. Источник, близкий к следствию, предполагал, что, поскольку Гейко, курировавший ЦМУ, визировал некоторые документы, уголовное дело может ударить по нему — если Баранов начнет давать соответствующие показания. Сам Гейко при этом излучал спокойствие и уверенность (выходит, обоснованно). Статья по теме Источник: вице-мэру Екатеринбурга грозит уголовное дело «В постановлении [CК] о прекращении [дела] сказано, что в действиях неустановленного должностного лица не установлен умысел. Вместе с тем следствие направило письмо в администрацию о необходимости в гражданском судопроизводстве принять меры к взысканию 40 миллионов рублей. Но не указано, с кого взыскивать», — поделился источник агентства. По его предположению, таким образом следствие решило схитрить, отследив, с кого мэрия сейчас будет требовать деньги. «Того и можно будет делать подозреваемым, — объяснил возможную логику офицеров собеседник. — В то время как администрация ждет документы от СК. Такой вот замкнутый круг». В свердловском СУ СКР от официальных комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет остановил производство по уголовному делу о растратах в реорганизованном «Центре муниципальных услуг» (ЦМУ), к потенциальным фигурантам которого причисляли целую группу чиновников, включая влиятельного вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко. Как стало известно URA.RU, дело закрыли еще в 2023 году. При этом интрига сохраняется. Дело возбудили летом 2022-го — по итогам прокурорской проверки. ЦМУ арендовал помещения у бизнесмена Бориса Мильмана — предполагаемого сокурсника директора учреждения Сергея Баранова, — причем якобы по завышенным ставкам. Это, по одной из версий, и стало поводом для разбирательства. Источник, близкий к следствию, предполагал, что, поскольку Гейко, курировавший ЦМУ, визировал некоторые документы, уголовное дело может ударить по нему — если Баранов начнет давать соответствующие показания. Сам Гейко при этом излучал спокойствие и уверенность (выходит, обоснованно). «В постановлении [CК] о прекращении [дела] сказано, что в действиях неустановленного должностного лица не установлен умысел. Вместе с тем следствие направило письмо в администрацию о необходимости в гражданском судопроизводстве принять меры к взысканию 40 миллионов рублей. Но не указано, с кого взыскивать», — поделился источник агентства. По его предположению, таким образом следствие решило схитрить, отследив, с кого мэрия сейчас будет требовать деньги. «Того и можно будет делать подозреваемым, — объяснил возможную логику офицеров собеседник. — В то время как администрация ждет документы от СК. Такой вот замкнутый круг». В свердловском СУ СКР от официальных комментариев по теме воздержались.