СК закрыл дело, угрожавшее вице-мэру Екатеринбурга

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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, следственный комитет, ск рф, следственное управление по свердловской области
Производство по делу прекратили еще в 2023-м, но известно об этом стало только сейчас Фото:

Следственный комитет остановил производство по уголовному делу о растратах в реорганизованном «Центре муниципальных услуг» (ЦМУ), к потенциальным фигурантам которого причисляли целую группу чиновников, включая влиятельного вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко. Как стало известно URA.RU, дело закрыли еще в 2023 году. При этом интрига сохраняется.

Дело возбудили летом 2022-го — по итогам прокурорской проверки. ЦМУ арендовал помещения у бизнесмена Бориса Мильмана — предполагаемого сокурсника директора учреждения Сергея Баранова, — причем якобы по завышенным ставкам. Это, по одной из версий, и стало поводом для разбирательства. Источник, близкий к следствию, предполагал, что, поскольку Гейко, курировавший ЦМУ, визировал некоторые документы, уголовное дело может ударить по нему — если Баранов начнет давать соответствующие показания. Сам Гейко при этом излучал спокойствие и уверенность (выходит, обоснованно).

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Источник: вице-мэру Екатеринбурга грозит уголовное дело

«В постановлении [CК] о прекращении [дела] сказано, что в действиях неустановленного должностного лица не установлен умысел. Вместе с тем следствие направило письмо в администрацию о необходимости в гражданском судопроизводстве принять меры к взысканию 40 миллионов рублей. Но не указано, с кого взыскивать», — поделился источник агентства.

По его предположению, таким образом следствие решило схитрить, отследив, с кого мэрия сейчас будет требовать деньги. «Того и можно будет делать подозреваемым, — объяснил возможную логику офицеров собеседник. — В то время как администрация ждет документы от СК. Такой вот замкнутый круг». В свердловском СУ СКР от официальных комментариев по теме воздержались.

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Следственный комитет остановил производство по уголовному делу о растратах в реорганизованном «Центре муниципальных услуг» (ЦМУ), к потенциальным фигурантам которого причисляли целую группу чиновников, включая влиятельного вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко. Как стало известно URA.RU, дело закрыли еще в 2023 году. При этом интрига сохраняется. Дело возбудили летом 2022-го — по итогам прокурорской проверки. ЦМУ арендовал помещения у бизнесмена Бориса Мильмана — предполагаемого сокурсника директора учреждения Сергея Баранова, — причем якобы по завышенным ставкам. Это, по одной из версий, и стало поводом для разбирательства. Источник, близкий к следствию, предполагал, что, поскольку Гейко, курировавший ЦМУ, визировал некоторые документы, уголовное дело может ударить по нему — если Баранов начнет давать соответствующие показания. Сам Гейко при этом излучал спокойствие и уверенность (выходит, обоснованно). «В постановлении [CК] о прекращении [дела] сказано, что в действиях неустановленного должностного лица не установлен умысел. Вместе с тем следствие направило письмо в администрацию о необходимости в гражданском судопроизводстве принять меры к взысканию 40 миллионов рублей. Но не указано, с кого взыскивать», — поделился источник агентства. По его предположению, таким образом следствие решило схитрить, отследив, с кого мэрия сейчас будет требовать деньги. «Того и можно будет делать подозреваемым, — объяснил возможную логику офицеров собеседник. — В то время как администрация ждет документы от СК. Такой вот замкнутый круг». В свердловском СУ СКР от официальных комментариев по теме воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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