Источник: вице-мэру Екатеринбурга грозит уголовное дело

Над одним из влиятельнейших вице-мэров Екатеринбурга Владимиром Гейко (ЖКХ) нависла угроза. По данным URA.RU, топ-чиновник может стать фигурантом уголовного дела, связанного с курируемым им «Центром муниципальных услуг» (ЦМУ, аналог МФЦ). Информированный источник агентства в муниципальной власти утверждает, что будущее Гейко во многом зависит от директора ЦМУ Сергея Баранова.
О возбуждении бесфигурантного уголовного дела о растратах в ЦМУ стало известно в августе прошлого года. Претензии силовиков могут быть связаны с тем, что учреждение арендовало помещения под свои филиалы у бизнесмена Бориса Мильмана, предполагаемого сокурсника Баранова, по завышенным ставкам. Статус Баранова в деле до сих пор не прояснен.
Владимир Гейко является куратором «Центра муниципальных услуг»
«Следователи недавно провели экспертизу и пришли к выводу, что площади арендовали действительно по неадекватным ценам. И выяснилось, что некоторые документы визировал лично Гейко, там стоят его подписи. Если Баранов в своих показаниях начнет упоминать вице-мэра, тот станет фигурантом», — поделился собеседник, знакомый с ходом расследования. Поскольку он не уточнил, какое именно подразделение Следственного комитета (СК) занимается делом, и фамилию следователя, в пресс-службе свердловского СУ СКР затруднились дать комментарий.
Гейко, отвечая на вопрос корреспондента, назвал указанную информацию «выдумкой». Баранов на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. Второй источник агентства, знакомый с Барановым и ситуацией вокруг него, заявил, что «не верит, что Баранов и Гейко участвовали в каких-то схемах». А также указал, что уголовное дело, по его данным, является политическим.
Уголовное дело было возбуждено на фоне реорганизации ЦМУ
Баранов возглавил ЦМУ осенью 2017 года. Считается, что по инициативе бывшего замглавы администрации Екатеринбурга (январь 1997-май 2016 гг.) и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, покинувшего власть в сентябре 2018-го в результате конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым.
Летом 2022-го свердловские чиновники решили реорганизовать ЦМУ, во многом дублирующее работу многофункциональных центров (МФЦ). Гейко, по слухам, сопротивлялся. Хотя сам он отрицал, его позицию объясняли близостью к разогнанной команде Тунгусова, желанием отстоять актив, контролируемый «старшим товарищем». В итоге полностью ликвидировать ЦМУ не стали. За учреждением сохранили оказание услуг горожанам в сфере ЖКХ. Процесс перераспределения полномочий до сих пор не завершен. «Силовиков привлекли [летом 2022-го] из-за нежелания договариваться как со стороны самого Баранова (его в структуре власти больше не видят), так и со стороны некоторых людей в руководстве города», — многозначительно указал второй источник.
Будет ли Орлов использовать связи, чтобы обезопасить Гейко, источники спрогнозировать не смогли. Гейко курирует вопросы ЖКХ в городе с 2016 года, а до этого в течение восьми лет возглавлял отраслевое управление. Слухи о его отставке возникают примерно раз в полгода, но чиновник сохраняется: ему удается убеждать начальство в том, что, во-первых, в интересах Тунгусова он не работает, а во-вторых, лучше него, как устроено екатеринбургское ЖКХ, не понимает никто.
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Над одним из влиятельнейших вице-мэров Екатеринбурга Владимиром Гейко (ЖКХ) нависла угроза. По данным URA.RU, топ-чиновник может стать фигурантом уголовного дела, связанного с курируемым им «Центром муниципальных услуг» (ЦМУ, аналог МФЦ). Информированный источник агентства в муниципальной власти утверждает, что будущее Гейко во многом зависит от директора ЦМУ Сергея Баранова. О возбуждении бесфигурантного уголовного дела о растратах в ЦМУ стало известно в августе прошлого года. Претензии силовиков могут быть связаны с тем, что учреждение арендовало помещения под свои филиалы у бизнесмена Бориса Мильмана, предполагаемого сокурсника Баранова, по завышенным ставкам. Статус Баранова в деле до сих пор не прояснен. «Следователи недавно провели экспертизу и пришли к выводу, что площади арендовали действительно по неадекватным ценам. И выяснилось, что некоторые документы визировал лично Гейко, там стоят его подписи. Если Баранов в своих показаниях начнет упоминать вице-мэра, тот станет фигурантом», — поделился собеседник, знакомый с ходом расследования. Поскольку он не уточнил, какое именно подразделение Следственного комитета (СК) занимается делом, и фамилию следователя, в пресс-службе свердловского СУ СКР затруднились дать комментарий. Гейко, отвечая на вопрос корреспондента, назвал указанную информацию «выдумкой». Баранов на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. Второй источник агентства, знакомый с Барановым и ситуацией вокруг него, заявил, что «не верит, что Баранов и Гейко участвовали в каких-то схемах». А также указал, что уголовное дело, по его данным, является политическим. Баранов возглавил ЦМУ осенью 2017 года. Считается, что по инициативе бывшего замглавы администрации Екатеринбурга (январь 1997-май 2016 гг.) и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, покинувшего власть в сентябре 2018-го в результате конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым. Летом 2022-го свердловские чиновники решили реорганизовать ЦМУ, во многом дублирующее работу многофункциональных центров (МФЦ). Гейко, по слухам, сопротивлялся. Хотя сам он отрицал, его позицию объясняли близостью к разогнанной команде Тунгусова, желанием отстоять актив, контролируемый «старшим товарищем». В итоге полностью ликвидировать ЦМУ не стали. За учреждением сохранили оказание услуг горожанам в сфере ЖКХ. Процесс перераспределения полномочий до сих пор не завершен. «Силовиков привлекли [летом 2022-го] из-за нежелания договариваться как со стороны самого Баранова (его в структуре власти больше не видят), так и со стороны некоторых людей в руководстве города», — многозначительно указал второй источник. Будет ли Орлов использовать связи, чтобы обезопасить Гейко, источники спрогнозировать не смогли. Гейко курирует вопросы ЖКХ в городе с 2016 года, а до этого в течение восьми лет возглавлял отраслевое управление. Слухи о его отставке возникают примерно раз в полгода, но чиновник сохраняется: ему удается убеждать начальство в том, что, во-первых, в интересах Тунгусова он не работает, а во-вторых, лучше него, как устроено екатеринбургское ЖКХ, не понимает никто.