Источник: вице-мэру Екатеринбурга грозит уголовное дело

Его судьба в руках чиновника, которого выдавливают из власти

01 февраля 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Владимир Гейко работает на третьем этаже администрации с 2016 года — дольше всех вице-мэров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Над одним из влиятельнейших вице-мэров Екатеринбурга Владимиром Гейко (ЖКХ) нависла угроза. По данным URA.RU, топ-чиновник может стать фигурантом уголовного дела, связанного с курируемым им «Центром муниципальных услуг» (ЦМУ, аналог МФЦ). Информированный источник агентства в муниципальной власти утверждает, что будущее Гейко во многом зависит от директора ЦМУ Сергея Баранова. О возбуждении бесфигурантного уголовного дела о растратах в ЦМУ стало известно в августе прошлого года. Претензии силовиков могут быть связаны с тем, что учреждение арендовало помещения под свои филиалы у бизнесмена Бориса Мильмана, предполагаемого сокурсника Баранова, по завышенным ставкам. Статус Баранова в деле до сих пор не прояснен. Владимир Гейко является куратором «Центра муниципальных услуг» Фото: Анна Майорова © URA.RU «Следователи недавно провели экспертизу и пришли к выводу, что площади арендовали действительно по неадекватным ценам. И выяснилось, что некоторые документы визировал лично Гейко, там стоят его подписи. Если Баранов в своих показаниях начнет упоминать вице-мэра, тот станет фигурантом», — поделился собеседник, знакомый с ходом расследования. Поскольку он не уточнил, какое именно подразделение Следственного комитета (СК) занимается делом, и фамилию следователя, в пресс-службе свердловского СУ СКР затруднились дать комментарий. Гейко, отвечая на вопрос корреспондента, назвал указанную информацию «выдумкой». Баранов на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. Второй источник агентства, знакомый с Барановым и ситуацией вокруг него, заявил, что «не верит, что Баранов и Гейко участвовали в каких-то схемах». А также указал, что уголовное дело, по его данным, является политическим. Уголовное дело было возбуждено на фоне реорганизации ЦМУ Фото: Анна Майорова © URA.RU Баранов возглавил ЦМУ осенью 2017 года. Считается, что по инициативе бывшего замглавы администрации Екатеринбурга (январь 1997-май 2016 гг.) и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, покинувшего власть в сентябре 2018-го в результате конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым. Летом 2022-го свердловские чиновники решили реорганизовать ЦМУ, во многом дублирующее работу многофункциональных центров (МФЦ). Гейко, по слухам, сопротивлялся. Хотя сам он отрицал, его позицию объясняли близостью к разогнанной команде Тунгусова, желанием отстоять актив, контролируемый «старшим товарищем». В итоге полностью ликвидировать ЦМУ не стали. За учреждением сохранили оказание услуг горожанам в сфере ЖКХ. Процесс перераспределения полномочий до сих пор не завершен. «Силовиков привлекли [летом 2022-го] из-за нежелания договариваться как со стороны самого Баранова (его в структуре власти больше не видят), так и со стороны некоторых людей в руководстве города», — многозначительно указал второй источник. Статья по теме Мэр Екатеринбурга забирает у Тунгусова важный актив Будет ли Орлов использовать связи, чтобы обезопасить Гейко, источники спрогнозировать не смогли. Гейко курирует вопросы ЖКХ в городе с 2016 года, а до этого в течение восьми лет возглавлял отраслевое управление. Слухи о его отставке возникают примерно раз в полгода, но чиновник сохраняется: ему удается убеждать начальство в том, что, во-первых, в интересах Тунгусова он не работает, а во-вторых, лучше него, как устроено екатеринбургское ЖКХ, не понимает никто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Над одним из влиятельнейших вице-мэров Екатеринбурга Владимиром Гейко (ЖКХ) нависла угроза. По данным URA.RU, топ-чиновник может стать фигурантом уголовного дела, связанного с курируемым им «Центром муниципальных услуг» (ЦМУ, аналог МФЦ). Информированный источник агентства в муниципальной власти утверждает, что будущее Гейко во многом зависит от директора ЦМУ Сергея Баранова. О возбуждении бесфигурантного уголовного дела о растратах в ЦМУ стало известно в августе прошлого года. Претензии силовиков могут быть связаны с тем, что учреждение арендовало помещения под свои филиалы у бизнесмена Бориса Мильмана, предполагаемого сокурсника Баранова, по завышенным ставкам. Статус Баранова в деле до сих пор не прояснен. «Следователи недавно провели экспертизу и пришли к выводу, что площади арендовали действительно по неадекватным ценам. И выяснилось, что некоторые документы визировал лично Гейко, там стоят его подписи. Если Баранов в своих показаниях начнет упоминать вице-мэра, тот станет фигурантом», — поделился собеседник, знакомый с ходом расследования. Поскольку он не уточнил, какое именно подразделение Следственного комитета (СК) занимается делом, и фамилию следователя, в пресс-службе свердловского СУ СКР затруднились дать комментарий. Гейко, отвечая на вопрос корреспондента, назвал указанную информацию «выдумкой». Баранов на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. Второй источник агентства, знакомый с Барановым и ситуацией вокруг него, заявил, что «не верит, что Баранов и Гейко участвовали в каких-то схемах». А также указал, что уголовное дело, по его данным, является политическим. Баранов возглавил ЦМУ осенью 2017 года. Считается, что по инициативе бывшего замглавы администрации Екатеринбурга (январь 1997-май 2016 гг.) и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, покинувшего власть в сентябре 2018-го в результате конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым. Летом 2022-го свердловские чиновники решили реорганизовать ЦМУ, во многом дублирующее работу многофункциональных центров (МФЦ). Гейко, по слухам, сопротивлялся. Хотя сам он отрицал, его позицию объясняли близостью к разогнанной команде Тунгусова, желанием отстоять актив, контролируемый «старшим товарищем». В итоге полностью ликвидировать ЦМУ не стали. За учреждением сохранили оказание услуг горожанам в сфере ЖКХ. Процесс перераспределения полномочий до сих пор не завершен. «Силовиков привлекли [летом 2022-го] из-за нежелания договариваться как со стороны самого Баранова (его в структуре власти больше не видят), так и со стороны некоторых людей в руководстве города», — многозначительно указал второй источник. Будет ли Орлов использовать связи, чтобы обезопасить Гейко, источники спрогнозировать не смогли. Гейко курирует вопросы ЖКХ в городе с 2016 года, а до этого в течение восьми лет возглавлял отраслевое управление. Слухи о его отставке возникают примерно раз в полгода, но чиновник сохраняется: ему удается убеждать начальство в том, что, во-первых, в интересах Тунгусова он не работает, а во-вторых, лучше него, как устроено екатеринбургское ЖКХ, не понимает никто.