07 апреля 2024

Новый глава УМВД Сургута прошел боевое крещение раскрытием заказного убийства. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Глава полиции Сургута полковник Виталий Провоторов прошел боевое крещение Фото:

Новый начальник УМВД Сургута (ХМАО) полковник Виталий Провоторов прошел боевое крещение раскрытием заказного убийства. Местного бизнесмена расстреляли на глазах у жены и дочери 4 апреля. Сургутские оперативники по горячим следам нашли киллера, а через него уже вышли на заказчика. Обоих задержали. По данным инсайдера URA.RU в организации убийства подозревается местный коммерсант, а исполнитель планировал уехать из региона, но силовики успели его поймать.

«Начальник главка лично контролировал расследование. Это первое громкое преступление с момента назначения Провоторова на должность главы полиции, и серьезную роль в его раскрытии сыграли именно сургутские опера. Так что их новый руководитель сумел заработать себе очки в глазах окружного начальства», — сообщает инсайдер.

Источник уточнил, что новый начальник окружной полиции Сергей Ветохин держал на контроле операцию. Ему оперативно докладывали о ходе расследования убийства, которое произошло буквально на второй день вступления руководителя югорского главка в должность. В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что киллеру, расстрелявшему бизнесмена на глазах у семьи, избрали меру пресечения. Суд постановил заключить его под стражу.

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Новый начальник УМВД Сургута (ХМАО) полковник Виталий Провоторов прошел боевое крещение раскрытием заказного убийства. Местного бизнесмена расстреляли на глазах у жены и дочери 4 апреля. Сургутские оперативники по горячим следам нашли киллера, а через него уже вышли на заказчика. Обоих задержали. По данным инсайдера URA.RU в организации убийства подозревается местный коммерсант, а исполнитель планировал уехать из региона, но силовики успели его поймать. «Начальник главка лично контролировал расследование. Это первое громкое преступление с момента назначения Провоторова на должность главы полиции, и серьезную роль в его раскрытии сыграли именно сургутские опера. Так что их новый руководитель сумел заработать себе очки в глазах окружного начальства», — сообщает инсайдер. Источник уточнил, что новый начальник окружной полиции Сергей Ветохин держал на контроле операцию. Ему оперативно докладывали о ходе расследования убийства, которое произошло буквально на второй день вступления руководителя югорского главка в должность. В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что киллеру, расстрелявшему бизнесмена на глазах у семьи, избрали меру пресечения. Суд постановил заключить его под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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