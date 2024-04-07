Новый глава УМВД Сургута прошел боевое крещение раскрытием заказного убийства. Инсайд

08 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Глава полиции Сургута полковник Виталий Провоторов прошел боевое крещение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый начальник УМВД Сургута (ХМАО) полковник Виталий Провоторов прошел боевое крещение раскрытием заказного убийства. Местного бизнесмена расстреляли на глазах у жены и дочери 4 апреля. Сургутские оперативники по горячим следам нашли киллера, а через него уже вышли на заказчика. Обоих задержали. По данным инсайдера URA.RU в организации убийства подозревается местный коммерсант, а исполнитель планировал уехать из региона, но силовики успели его поймать. «Начальник главка лично контролировал расследование. Это первое громкое преступление с момента назначения Провоторова на должность главы полиции, и серьезную роль в его раскрытии сыграли именно сургутские опера. Так что их новый руководитель сумел заработать себе очки в глазах окружного начальства», — сообщает инсайдер. Источник уточнил, что новый начальник окружной полиции Сергей Ветохин держал на контроле операцию. Ему оперативно докладывали о ходе расследования убийства, которое произошло буквально на второй день вступления руководителя югорского главка в должность. В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что киллеру, расстрелявшему бизнесмена на глазах у семьи, избрали меру пресечения. Суд постановил заключить его под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый начальник УМВД Сургута (ХМАО) полковник Виталий Провоторов прошел боевое крещение раскрытием заказного убийства. Местного бизнесмена расстреляли на глазах у жены и дочери 4 апреля. Сургутские оперативники по горячим следам нашли киллера, а через него уже вышли на заказчика. Обоих задержали. По данным инсайдера URA.RU в организации убийства подозревается местный коммерсант, а исполнитель планировал уехать из региона, но силовики успели его поймать. «Начальник главка лично контролировал расследование. Это первое громкое преступление с момента назначения Провоторова на должность главы полиции, и серьезную роль в его раскрытии сыграли именно сургутские опера. Так что их новый руководитель сумел заработать себе очки в глазах окружного начальства», — сообщает инсайдер. Источник уточнил, что новый начальник окружной полиции Сергей Ветохин держал на контроле операцию. Ему оперативно докладывали о ходе расследования убийства, которое произошло буквально на второй день вступления руководителя югорского главка в должность. В пресс-службу УМВД ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что киллеру, расстрелявшему бизнесмена на глазах у семьи, избрали меру пресечения. Суд постановил заключить его под стражу.