Все школы Кургана перевели на дистант

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С 9 апреля все школы Кургана переходят на дистант до особого распоряжения Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Все школы города Кургана переходят на дистанционный режим работы с 9 апреля в связи с паводком и организацией в школах пунктов временного размещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Кургана.

«C 9 апреля 2024 года до особого распоряжения учебный процесс в образовательных учреждениях Кургана будет организован с применением дистанционных технологий. Это связано с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попадают в зону риска подтопления, а также с тем, что в образовательных организациях Кургана в настоящее время разворачиваются пункты временного размещения (ПВР) населения», — сообщили в мэрии.

Данная мера введена с целью проведения превентивной эвакуации населения без паники и организованно. 8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что больше уровня 1994 года. Администрация Кургана готовит 13 пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны возможного подтопления. Список пунктов можно посмотреть здесь.

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Все школы города Кургана переходят на дистанционный режим работы с 9 апреля в связи с паводком и организацией в школах пунктов временного размещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. «C 9 апреля 2024 года до особого распоряжения учебный процесс в образовательных учреждениях Кургана будет организован с применением дистанционных технологий. Это связано с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попадают в зону риска подтопления, а также с тем, что в образовательных организациях Кургана в настоящее время разворачиваются пункты временного размещения (ПВР) населения», — сообщили в мэрии. Данная мера введена с целью проведения превентивной эвакуации населения без паники и организованно. 8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что больше уровня 1994 года. Администрация Кургана готовит 13 пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны возможного подтопления. Список пунктов можно посмотреть здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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