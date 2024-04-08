Все школы Кургана перевели на дистант

08 апреля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

С 9 апреля все школы Кургана переходят на дистант до особого распоряжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Все школы города Кургана переходят на дистанционный режим работы с 9 апреля в связи с паводком и организацией в школах пунктов временного размещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. «C 9 апреля 2024 года до особого распоряжения учебный процесс в образовательных учреждениях Кургана будет организован с применением дистанционных технологий. Это связано с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попадают в зону риска подтопления, а также с тем, что в образовательных организациях Кургана в настоящее время разворачиваются пункты временного размещения (ПВР) населения», — сообщили в мэрии. Данная мера введена с целью проведения превентивной эвакуации населения без паники и организованно. 8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что больше уровня 1994 года. Администрация Кургана готовит 13 пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны возможного подтопления. Список пунктов можно посмотреть здесь . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все школы города Кургана переходят на дистанционный режим работы с 9 апреля в связи с паводком и организацией в школах пунктов временного размещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. «C 9 апреля 2024 года до особого распоряжения учебный процесс в образовательных учреждениях Кургана будет организован с применением дистанционных технологий. Это связано с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попадают в зону риска подтопления, а также с тем, что в образовательных организациях Кургана в настоящее время разворачиваются пункты временного размещения (ПВР) населения», — сообщили в мэрии. Данная мера введена с целью проведения превентивной эвакуации населения без паники и организованно. 8 апреля в Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. Прогнозируется подъем уровня воды до 11 метров и выше, что больше уровня 1994 года. Администрация Кургана готовит 13 пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны возможного подтопления. Список пунктов можно посмотреть здесь.