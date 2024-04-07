07 апреля 2024

Жители Сургута застряли в очередях перед концертом Басты

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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
Сургутяне застряли в очереди перед концертом Басты Фото:

Сургутяне застряли в очередях около Ледового дворца спорта перед выступлением рэпера Басты. Фанаты поделились видео с места событий в telegram-чате концерта.

«Народ толпится», — пишут подписчики в чате. Они также отмечают, что в самом Ледовом дворце работает множество волонтеров и охранников.

Самые дорогие билеты на концерт Басты в Сургуте раскупили еще в феврале. Рэпер привез в ХМАО свои старые хиты и новые песни.

Ранее URA.RU рассказывало о выступлениях других артистов в ХМАО. Среди прочих в Югре должна выступить поп-дива нулевых Ольга Лаки, солистка группы «Вирус».

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Сургутяне застряли в очередях около Ледового дворца спорта перед выступлением рэпера Басты. Фанаты поделились видео с места событий в telegram-чате концерта. «Народ толпится», — пишут подписчики в чате. Они также отмечают, что в самом Ледовом дворце работает множество волонтеров и охранников. Самые дорогие билеты на концерт Басты в Сургуте раскупили еще в феврале. Рэпер привез в ХМАО свои старые хиты и новые песни. Ранее URA.RU рассказывало о выступлениях других артистов в ХМАО. Среди прочих в Югре должна выступить поп-дива нулевых Ольга Лаки, солистка группы «Вирус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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