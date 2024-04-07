Жители Сургута застряли в очередях перед концертом Басты

08 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сургутяне застряли в очереди перед концертом Басты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сургутяне застряли в очередях около Ледового дворца спорта перед выступлением рэпера Басты. Фанаты поделились видео с места событий в telegram-чате концерта.



«Народ толпится», — пишут подписчики в чате. Они также отмечают, что в самом Ледовом дворце работает множество волонтеров и охранников.



Самые дорогие билеты на концерт Басты в Сургуте раскупили еще в феврале. Рэпер привез в ХМАО свои старые хиты и новые песни.



Ранее URA.RU рассказывало о выступлениях других артистов в ХМАО. Среди прочих в Югре должна выступить поп-дива нулевых Ольга Лаки, солистка группы «Вирус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сургутяне застряли в очередях около Ледового дворца спорта перед выступлением рэпера Басты. Фанаты поделились видео с места событий в telegram-чате концерта. «Народ толпится», — пишут подписчики в чате. Они также отмечают, что в самом Ледовом дворце работает множество волонтеров и охранников. Самые дорогие билеты на концерт Басты в Сургуте раскупили еще в феврале. Рэпер привез в ХМАО свои старые хиты и новые песни. Ранее URA.RU рассказывало о выступлениях других артистов в ХМАО. Среди прочих в Югре должна выступить поп-дива нулевых Ольга Лаки, солистка группы «Вирус».