22 марта 2024

В ХМАО перенесли концерт группы «Вирус» после трагедии в «Крокусе»

После трагедии в «Крокусе» группа «Вирус» перенесла концерт в Сургуте на 11 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
После трагедии в «Крокусе» группа «Вирус» перенесла концерт в Сургуте на 11 мая Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Сургуте перенесли концерт поп-дивы нулевых Ольги Лаки, солистки группы «Вирус». Выступление планировалось 23 марта, однако по причине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» концерт проведут только 11 мая.

«В связи с трагическими событиями, концерт в „GALLERY CLUB“ (г. Сургут) сегодня отменен. Новая дата мероприятия 11 мая», — сообщили представители группы «Вирус» в своей группе в соцсети «Вконтакте».

Концерт в Сургуте перенес и стендап-комик Стас Старовойтов. «Концерты в Сургуте 23.03 и Муравленко 24.03 будут перенесены. Точные даты сообщим дополнительно. Возврат билета возможен после объявления новых дат», — говорится в telegram-канале комика.

От шоу-программ в Сургуте и других городах ХМАО также отказались рестораны, бары, клубы. Ряд развлекательных площадок отменили концерты, выступления диджеев, комиков и некоторые киносеансы.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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В Сургуте перенесли концерт поп-дивы нулевых Ольги Лаки, солистки группы «Вирус». Выступление планировалось 23 марта, однако по причине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» концерт проведут только 11 мая. «В связи с трагическими событиями, концерт в „GALLERY CLUB“ (г. Сургут) сегодня отменен. Новая дата мероприятия 11 мая», — сообщили представители группы «Вирус» в своей группе в соцсети «Вконтакте». Концерт в Сургуте перенес и стендап-комик Стас Старовойтов. «Концерты в Сургуте 23.03 и Муравленко 24.03 будут перенесены. Точные даты сообщим дополнительно. Возврат билета возможен после объявления новых дат», — говорится в telegram-канале комика. От шоу-программ в Сургуте и других городах ХМАО также отказались рестораны, бары, клубы. Ряд развлекательных площадок отменили концерты, выступления диджеев, комиков и некоторые киносеансы. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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