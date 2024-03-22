В ХМАО перенесли концерт группы «Вирус» после трагедии в «Крокусе»

В Сургуте перенесли концерт поп-дивы нулевых Ольги Лаки, солистки группы «Вирус». Выступление планировалось 23 марта, однако по причине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» концерт проведут только 11 мая.
«В связи с трагическими событиями, концерт в „GALLERY CLUB“ (г. Сургут) сегодня отменен. Новая дата мероприятия 11 мая», — сообщили представители группы «Вирус» в своей группе в соцсети «Вконтакте».
Концерт в Сургуте перенес и стендап-комик Стас Старовойтов. «Концерты в Сургуте 23.03 и Муравленко 24.03 будут перенесены. Точные даты сообщим дополнительно. Возврат билета возможен после объявления новых дат», — говорится в telegram-канале комика.
От шоу-программ в Сургуте и других городах ХМАО также отказались рестораны, бары, клубы. Ряд развлекательных площадок отменили концерты, выступления диджеев, комиков и некоторые киносеансы.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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