Путин призвал привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров: главные поручения

Путин поручил провести крупное мероприятие с участием зарубежных блогеров

08 апреля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин утвердил перечень поручений для правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, вытекающих из результатов пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», которое прошло 20 февраля 2024 года. URA.RU в своем материале рассказывает о главных из них. Зарядки для электрокаров Владимир Путин дал указание рассмотреть возможность увеличения мер по поддержке развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, сообщает официальный сайт Кремля. Поручение направлено в правительство и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Необходимо изучить вопрос о расширении мер поддержки строительства зарядных станций для быстрой зарядки электромобилей, а также на создание инфраструктуры для медленной зарядки. Также поручено рассмотреть вопрос о включении в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» мероприятий, направленных на разработку законодательной базы, организацию гибридной сети связи с использованием навигационно-связных технологий и инфраструктуры государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Продвижение блогерами продукции из РФ Необходимо оценить возможность организации обширного мероприятия для продвижения российской продукции с участием известных зарубежных блогеров. В указании президента говорится о проведении крупного мероприятия с целью продвижения отечественной продукции. Также важно, чтобы продажа российской продукции была обеспечена и в онлайн-формате. Поощрение россиян за занятие спортом Владимир Путин поручил организацию мероприятий, направленных на поощрение граждан к занятиям спортом . Согласно поручению президента, необходимо разработать меры, которые будут способствовать созданию системы стимулирования граждан к занятиям физической культурой и спортом на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений. Строительство магистрали в Санкт-Петербурге Кабмину поручено выделить до 90 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге в период с 2028 по 2030 годы. Деньги будут направлены на второй, третий и четвертый этапы проекта по строительству магистрали. Центры развития передовых компетенций Президент поручил разработать «дорожную карту» реализации и распространения проекта по созданию сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий в дружественных государствах. В рамках этого проекта также предусмотрено обсуждение вопроса с межправительственными комиссиями стран, входящих в Евразийский экономический союз, а также со странами-членами БРИКС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, вытекающих из результатов пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», которое прошло 20 февраля 2024 года. URA.RU в своем материале рассказывает о главных из них. Владимир Путин дал указание рассмотреть возможность увеличения мер по поддержке развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, сообщает официальный сайт Кремля. Поручение направлено в правительство и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Необходимо изучить вопрос о расширении мер поддержки строительства зарядных станций для быстрой зарядки электромобилей, а также на создание инфраструктуры для медленной зарядки. Также поручено рассмотреть вопрос о включении в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» мероприятий, направленных на разработку законодательной базы, организацию гибридной сети связи с использованием навигационно-связных технологий и инфраструктуры государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Необходимо оценить возможность организации обширного мероприятия для продвижения российской продукции с участием известных зарубежных блогеров. В указании президента говорится о проведении крупного мероприятия с целью продвижения отечественной продукции. Также важно, чтобы продажа российской продукции была обеспечена и в онлайн-формате. Кабмину поручено выделить до 90 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге в период с 2028 по 2030 годы. Деньги будут направлены на второй, третий и четвертый этапы проекта по строительству магистрали. Президент поручил разработать «дорожную карту» реализации и распространения проекта по созданию сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий в дружественных государствах. В рамках этого проекта также предусмотрено обсуждение вопроса с межправительственными комиссиями стран, входящих в Евразийский экономический союз, а также со странами-членами БРИКС.