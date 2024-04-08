Путин призвал привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров: главные поручения

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, вытекающих из результатов пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», которое прошло 20 февраля 2024 года. URA.RU в своем материале рассказывает о главных из них.
Зарядки для электрокаров
Владимир Путин дал указание рассмотреть возможность увеличения мер по поддержке развития зарядной инфраструктуры для электромобилей,
Также поручено рассмотреть вопрос о включении в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» мероприятий, направленных на разработку законодательной базы, организацию гибридной сети связи с использованием навигационно-связных технологий и инфраструктуры государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Продвижение блогерами продукции из РФ
Необходимо оценить возможность организации обширного мероприятия для продвижения российской продукции с участием известных зарубежных блогеров. В указании президента говорится о проведении крупного мероприятия с целью продвижения отечественной продукции. Также важно, чтобы продажа российской продукции была обеспечена и в онлайн-формате.
Поощрение россиян за занятие спортом
Владимир Путин поручил организацию мероприятий, направленных на поощрение граждан к занятиям спортом. Согласно поручению президента, необходимо разработать меры, которые будут способствовать созданию системы стимулирования граждан к занятиям физической культурой и спортом на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений.
Строительство магистрали в Санкт-Петербурге
Кабмину поручено выделить до 90 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге в период с 2028 по 2030 годы. Деньги будут направлены на второй, третий и четвертый этапы проекта по строительству магистрали.
Центры развития передовых компетенций
Президент поручил разработать «дорожную карту» реализации и распространения проекта по созданию сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий в дружественных государствах. В рамках этого проекта также предусмотрено обсуждение вопроса с межправительственными комиссиями стран, входящих в Евразийский экономический союз, а также со странами-членами БРИКС.
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