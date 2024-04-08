Главное о спецоперации к вечеру 8 апреля: МИД России обвинил Украину в ядерном терроре

МИД РФ: Украина перешла к ядерному террору

08 апреля 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

В МИД РФ считают, что Украина перешла к тактике ядерного террора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки Киева на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) свидетельствуют о переходе страны к ядерному террору. Об этом заявили в МИД России. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 апреля — в материале URA.RU. ВСУ атакуют Запорожскую АЭС В заявлении МИД РФ отражено, что действия со стороны Украины, направленные на атаку ЗАЭС, проливают свет на тот факт, что данная страна следует курсу на использование ядерного террора. Заявлено, что Украина, при поддержке США и их западных союзников, фактически демонстрирует намерение заниматься ядерным терроризмом. Российское ведомство подчеркнуло, что всемирному сообществу и международным организациям следует поставить перед собой задачу — лишить Украину способности осуществлять атаки в отношении ядерных объектов. Ход спецоперации По информации Минобороны РФ, на купянском направлении силы «Западной» группировки войск нанесли успешный удар по военным подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Огневое поражение было нанесено в районах населенных пунктов Синьковка и Терны. За последние сутки, потери украинской армии составили до 25 военнослужащих, а также были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные позиции и нанесли поражение силам 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Красного. Украинская армия понесла значительные потери: более 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» успешно улучшили свое положение на авдеевском направлении, а также успешно отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи. В результате украинские войска понесли значительные потери: до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей, передает Пятый канал. На южнодонецком направлении ВС РФ улучшили ситуацию на переднем крае. Российские подразделения нанесли успешный удар по войскам 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Украинская армия потеряла до 80 военнослужащих, танк и три автомобиля. На херсонском направлении войска группировки «Днепр» успешно атаковали скопления живой силы и техники 65-й механизированной бригады и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Работино, Степовое и Павловка. В результате этого огневого удара ликвидировано до 50 украинских военнослужащих, три танка и четыре автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атаки Киева на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) свидетельствуют о переходе страны к ядерному террору. Об этом заявили в МИД России. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 апреля — в материале URA.RU. В заявлении МИД РФ отражено, что действия со стороны Украины, направленные на атаку ЗАЭС, проливают свет на тот факт, что данная страна следует курсу на использование ядерного террора. Заявлено, что Украина, при поддержке США и их западных союзников, фактически демонстрирует намерение заниматься ядерным терроризмом. Российское ведомство подчеркнуло, что всемирному сообществу и международным организациям следует поставить перед собой задачу — лишить Украину способности осуществлять атаки в отношении ядерных объектов. По информации Минобороны РФ, на купянском направлении силы «Западной» группировки войск нанесли успешный удар по военным подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Огневое поражение было нанесено в районах населенных пунктов Синьковка и Терны. За последние сутки, потери украинской армии составили до 25 военнослужащих, а также были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные позиции и нанесли поражение силам 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Красного. Украинская армия понесла значительные потери: более 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» успешно улучшили свое положение на авдеевском направлении, а также успешно отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи. В результате украинские войска понесли значительные потери: до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей, передает Пятый канал. На южнодонецком направлении ВС РФ улучшили ситуацию на переднем крае. Российские подразделения нанесли успешный удар по войскам 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Украинская армия потеряла до 80 военнослужащих, танк и три автомобиля. На херсонском направлении войска группировки «Днепр» успешно атаковали скопления живой силы и техники 65-й механизированной бригады и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Работино, Степовое и Павловка. В результате этого огневого удара ликвидировано до 50 украинских военнослужащих, три танка и четыре автомобиля.