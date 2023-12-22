Полиция не нашла во фразе губернатора ХМАО признаков дискредитации армии. Инсайд

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Финал и награждение конкурса профессионального мастерства энергетиков. Нижневартовск, комарова наталья
Полиция не выявила нарушения закона в высказывании губернатора Фото:

В полиции не усмотрели в высказывании губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой «Мы не готовились к этой войне, она нам не нужна» признаков дискредитации армии России. Жалобу скандального тюменского общественника Юрия Рябцева сначала проверяли в УМВД Тюменской области, затем она была передана в полицию Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в силовых структурах округа.

«Полиция Нижневартовска не нашла в высказывании губернатора признаков дискредитации ВС РФ. Была проведена лингвистическая экспертиза. На основе ее заключения полиция и отказалась возбуждать дело об административном правонарушении», — рассказал инсайдер.

В пресс-службу УМВД по ХМАО отправлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Рябцев подтвердил, что в возбуждении исполнительного производства отказано, однако он пока не получил материалы дела, поэтому подробности расследования ему неизвестны.

Ранее URA.RU писало, что Рябцев, написавший донос на главу ХМАО, принялся жаловаться на силовиков. Он посчитал, что ему должны были ответить в течение двух суток, хотя по закону на проверку доводов заявителя у полиции есть минимум 30 дней.

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В полиции не усмотрели в высказывании губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой «Мы не готовились к этой войне, она нам не нужна» признаков дискредитации армии России. Жалобу скандального тюменского общественника Юрия Рябцева сначала проверяли в УМВД Тюменской области, затем она была передана в полицию Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в силовых структурах округа. «Полиция Нижневартовска не нашла в высказывании губернатора признаков дискредитации ВС РФ. Была проведена лингвистическая экспертиза. На основе ее заключения полиция и отказалась возбуждать дело об административном правонарушении», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО отправлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Рябцев подтвердил, что в возбуждении исполнительного производства отказано, однако он пока не получил материалы дела, поэтому подробности расследования ему неизвестны. Ранее URA.RU писало, что Рябцев, написавший донос на главу ХМАО, принялся жаловаться на силовиков. Он посчитал, что ему должны были ответить в течение двух суток, хотя по закону на проверку доводов заявителя у полиции есть минимум 30 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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