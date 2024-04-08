08 апреля 2024

В Белозерский округ под Курганом прибыла спецтехника МЧС

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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, сотрудники мчс, поисково спасательная машина
На территории эвакуируют жителей 19 населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Белозерский округ Курганской области доставили спецтехнику МЧС. Об этом рассказали местные жители.

«Прибытие МЧС. Село Белозерское», — слова очевидцев опубликованы в telegram-канале ИС «Белозерское». На видео, прикрепленном к сообщению — несколько машин спасателей и плавсредства.

В местной мэрии отметили, что нужны добровольцы. Люди займутся патрулированием дамб и мониторингом уровня воды.

В зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населенных пунктов округа. На территории проводится эвакуация. Те, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Подробная информация о ситуации в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Белозерский округ Курганской области доставили спецтехнику МЧС. Об этом рассказали местные жители. «Прибытие МЧС. Село Белозерское», — слова очевидцев опубликованы в telegram-канале ИС «Белозерское». На видео, прикрепленном к сообщению — несколько машин спасателей и плавсредства. В местной мэрии отметили, что нужны добровольцы. Люди займутся патрулированием дамб и мониторингом уровня воды. В зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населенных пунктов округа. На территории проводится эвакуация. Те, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Подробная информация о ситуации в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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