Происшествия В Белозерский округ под Курганом прибыла спецтехника МЧС 08 апреля 2024 в 22:58 Размер текста - 17 + На территории эвакуируют жителей 19 населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Белозерский округ Курганской области доставили спецтехнику МЧС. Об этом рассказали местные жители. «Прибытие МЧС. Село Белозерское», — слова очевидцев опубликованы в telegram-канале ИС «Белозерское». На видео, прикрепленном к сообщению — несколько машин спасателей и плавсредства. В местной мэрии отметили, что нужны добровольцы. Люди займутся патрулированием дамб и мониторингом уровня воды. В зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населенных пунктов округа. На территории проводится эвакуация. Те, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Подробная информация о ситуации в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Белозерский округ Курганской области доставили спецтехнику МЧС. Об этом рассказали местные жители. «Прибытие МЧС. Село Белозерское», — слова очевидцев опубликованы в telegram-канале ИС «Белозерское». На видео, прикрепленном к сообщению — несколько машин спасателей и плавсредства. В местной мэрии отметили, что нужны добровольцы. Люди займутся патрулированием дамб и мониторингом уровня воды. В зоне риска из-за паводка находятся жители 19 населенных пунктов округа. На территории проводится эвакуация. Те, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Подробная информация о ситуации в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям