07 апреля 2024

В Белозерском округе под Курганом эвакуируют десятки сел и деревень

© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Под эвакуацию попали 19 населенных пунктов Белозерского округа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Белозерском округе Курганской области 8 апреля эвакуируют жителей 19 населенных пунктов, дома которых попадают в зону риска подтопления или затопления. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание жителей населенных пунктов Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Иковское, Гагарье, Малый Заполой, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Охотино, Корюкина, Белозерское, Масляная, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское! 8 апреля в 10:00 в ваших населенных пунктах будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“. После прослушивания сообщения покиньте затопляемую зону», — говорится в сообщении.

В администрации округа напоминают, что сигнал сирен говорит об обязательной эвакуации. Жителей просят соблюдать спокойствие, заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, перевезти ценности, технику и мебель в безопасную зону. Также граждан уведомляют о необходимости выключения газа, воды и электричества. Тем, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения.

Ранее URA.RU писало, что эвакуация проходит также в Звериноголовском, Притобольном и Целлинном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне затопления окажутся более 60 населенных пунктов и около 19 тысяч человек. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.

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В Белозерском округе Курганской области 8 апреля эвакуируют жителей 19 населенных пунктов, дома которых попадают в зону риска подтопления или затопления. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Внимание жителей населенных пунктов Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Иковское, Гагарье, Малый Заполой, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Охотино, Корюкина, Белозерское, Масляная, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское! 8 апреля в 10:00 в ваших населенных пунктах будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“. После прослушивания сообщения покиньте затопляемую зону», — говорится в сообщении. В администрации округа напоминают, что сигнал сирен говорит об обязательной эвакуации. Жителей просят соблюдать спокойствие, заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, перевезти ценности, технику и мебель в безопасную зону. Также граждан уведомляют о необходимости выключения газа, воды и электричества. Тем, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Ранее URA.RU писало, что эвакуация проходит также в Звериноголовском, Притобольном и Целлинном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне затопления окажутся более 60 населенных пунктов и около 19 тысяч человек. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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