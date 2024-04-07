В Белозерском округе под Курганом эвакуируют десятки сел и деревень

08 апреля 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

Под эвакуацию попали 19 населенных пунктов Белозерского округа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Белозерском округе Курганской области 8 апреля эвакуируют жителей 19 населенных пунктов, дома которых попадают в зону риска подтопления или затопления. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Внимание жителей населенных пунктов Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Иковское, Гагарье, Малый Заполой, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Охотино, Корюкина, Белозерское, Масляная, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское! 8 апреля в 10:00 в ваших населенных пунктах будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“. После прослушивания сообщения покиньте затопляемую зону», — говорится в сообщении. В администрации округа напоминают, что сигнал сирен говорит об обязательной эвакуации. Жителей просят соблюдать спокойствие, заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, перевезти ценности, технику и мебель в безопасную зону. Также граждан уведомляют о необходимости выключения газа, воды и электричества. Тем, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Ранее URA.RU писало, что эвакуация проходит также в Звериноголовском, Притобольном и Целлинном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне затопления окажутся более 60 населенных пунктов и около 19 тысяч человек. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе Курганской области 8 апреля эвакуируют жителей 19 населенных пунктов, дома которых попадают в зону риска подтопления или затопления. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Внимание жителей населенных пунктов Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Иковское, Гагарье, Малый Заполой, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Охотино, Корюкина, Белозерское, Масляная, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское! 8 апреля в 10:00 в ваших населенных пунктах будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“. После прослушивания сообщения покиньте затопляемую зону», — говорится в сообщении. В администрации округа напоминают, что сигнал сирен говорит об обязательной эвакуации. Жителей просят соблюдать спокойствие, заранее собрать документы, лекарства, личные вещи, перевезти ценности, технику и мебель в безопасную зону. Также граждан уведомляют о необходимости выключения газа, воды и электричества. Тем, кому некуда переселиться, могут переждать паводок в пунктах временного размещения. Ранее URA.RU писало, что эвакуация проходит также в Звериноголовском, Притобольном и Целлинном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне затопления окажутся более 60 населенных пунктов и около 19 тысяч человек. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.