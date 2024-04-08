08 апреля 2024

В Орске члены семей, пострадавших от паводка, получат по 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо единовременных выплат пострадавшим от паводка в Орске, власти рассматривают другие меры поддержки Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Пострадавшие от паводка в Орске Оренбургской области получат по 100 тыс рублей. Как сообщил 8 апреля мэр города Василий Козупица, эта сумма не является компенсацией и адресована как первоначальная поддержка.

«По 100 тыс рублей получат все члены семьи. И это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды», — написал глава Орска Василий Козупица в своем telegram-канале.

Козупица уточнил, что этим правом на выплаты уже воспользовались более 200 горожан. Пострадавшим жителям приостановят начисление платы за ЖКХ, пени и штрафы. Власти рассматривают возможность компенсировать нуждающимся аренду жилья. Прорыв дамбы на реке Урал в Орске случился 5 апреля. Ранее мэр города Василий Козупица высказался о дальнейшей судьбе разрушенной дамбы.

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Пострадавшие от паводка в Орске Оренбургской области получат по 100 тыс рублей. Как сообщил 8 апреля мэр города Василий Козупица, эта сумма не является компенсацией и адресована как первоначальная поддержка. «По 100 тыс рублей получат все члены семьи. И это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды», — написал глава Орска Василий Козупица в своем telegram-канале. Козупица уточнил, что этим правом на выплаты уже воспользовались более 200 горожан. Пострадавшим жителям приостановят начисление платы за ЖКХ, пени и штрафы. Власти рассматривают возможность компенсировать нуждающимся аренду жилья. Прорыв дамбы на реке Урал в Орске случился 5 апреля. Ранее мэр города Василий Козупица высказался о дальнейшей судьбе разрушенной дамбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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