В Орске члены семей, пострадавших от паводка, получат по 100 тысяч рублей

Пострадавшие от паводка в Орске Оренбургской области получат по 100 тыс рублей. Как сообщил 8 апреля мэр города Василий Козупица, эта сумма не является компенсацией и адресована как первоначальная поддержка.
«По 100 тыс рублей получат все члены семьи. И это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды», — написал глава Орска Василий Козупица в своем telegram-канале.
Козупица уточнил, что этим правом на выплаты уже воспользовались более 200 горожан. Пострадавшим жителям приостановят начисление платы за ЖКХ, пени и штрафы. Власти рассматривают возможность компенсировать нуждающимся аренду жилья. Прорыв дамбы на реке Урал в Орске случился 5 апреля. Ранее мэр города Василий Козупица высказался о дальнейшей судьбе разрушенной дамбы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!