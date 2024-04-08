Отец свердловского певца Кунгурова отреагировал на информацию о смерти сына

На место происшествия выехала полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отец свердловского певца Евгения Кунгурова прокомментировал смерть сына. Ранее появилась информация, что он якобы покончил с собой.



«Мы сами сидим здесь при смерти… Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», — цитирует мужчину 5-tv.ru.



По предварительным данным, заслуженный артист РФ Кунгуров вечером 8 марта покончил с собой. Об этом стало известно от его жены Ирины, позже информация разошлась по telegram-каналам.