08 апреля 2024

Отец свердловского певца Кунгурова отреагировал на информацию о смерти сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, мигалка, сирена, полиция, полицейский автомобиль, полицейское оцепление, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
На место происшествия выехала полиция Фото:

Отец свердловского певца Евгения Кунгурова прокомментировал смерть сына. Ранее появилась информация, что он якобы покончил с собой.

«Мы сами сидим здесь при смерти… Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», — цитирует мужчину 5-tv.ru.

По предварительным данным, заслуженный артист РФ Кунгуров вечером 8 марта покончил с собой. Об этом стало известно от его жены Ирины, позже информация разошлась по telegram-каналам.

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Отец свердловского певца Евгения Кунгурова прокомментировал смерть сына. Ранее появилась информация, что он якобы покончил с собой. «Мы сами сидим здесь при смерти… Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», — цитирует мужчину 5-tv.ru. По предварительным данным, заслуженный артист РФ Кунгуров вечером 8 марта покончил с собой. Об этом стало известно от его жены Ирины, позже информация разошлась по telegram-каналам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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