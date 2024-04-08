В «Вороний день» дети из Белгорода посетили этнокомплекс «Нум» в Ноябрьске. Там они познакомились с самобытной культурой и традициями народов Севера, посмотрели театральное представление, поучаствовали в интеллектуальных и спортивных соревнованиях, рассказал мэр города Алексей Романов.
«Уже два года у горожан есть возможность приходить в „Нум“ и знакомиться с удивительной и самобытной культурой и традициями народов Севера. Наши юные гости из Белгорода побывали здесь в воскресенье на этническом празднике „Вороний день“. … Для детей было подготовлено театрализованное представление, организованы интеллектуальные и спортивные соревнования», — написал Романов в своем telegram-канале.
Также ребят угощали ароматным травяным чаем, десертами и сладостями. Романов отметил, что все ноябряне пытаются максимально интересно и познавательно организовывать для них свободное время.
Дети, приехавшие из Белгорода в Салехард, сходили в «Горка-парк», познакомились с оленями и покатались на упряжках. У ребят остались только позитивные эмоции и этот день им на долго запомнится, рассказал мэр Салехарда Алексей Титовский.
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В «Вороний день» дети из Белгорода посетили этнокомплекс «Нум» в Ноябрьске. Там они познакомились с самобытной культурой и традициями народов Севера, посмотрели театральное представление, поучаствовали в интеллектуальных и спортивных соревнованиях, рассказал мэр города Алексей Романов. «Уже два года у горожан есть возможность приходить в „Нум“ и знакомиться с удивительной и самобытной культурой и традициями народов Севера. Наши юные гости из Белгорода побывали здесь в воскресенье на этническом празднике „Вороний день“. … Для детей было подготовлено театрализованное представление, организованы интеллектуальные и спортивные соревнования», — написал Романов в своем telegram-канале. Также ребят угощали ароматным травяным чаем, десертами и сладостями. Романов отметил, что все ноябряне пытаются максимально интересно и познавательно организовывать для них свободное время. Дети, приехавшие из Белгорода в Салехард, сходили в «Горка-парк», познакомились с оленями и покатались на упряжках. У ребят остались только позитивные эмоции и этот день им на долго запомнится, рассказал мэр Салехарда Алексей Титовский.