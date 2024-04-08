В «Вороний день» в ЯНАО дети из Белгорода посетили «Нум»

Ноябряне пытаются максимально интересно и познавательно организовывать свободное время белгородских детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Города ЯНАО приняли детей из Белгородской области

В «Вороний день» дети из Белгорода посетили этнокомплекс «Нум» в Ноябрьске. Там они познакомились с самобытной культурой и традициями народов Севера, посмотрели театральное представление, поучаствовали в интеллектуальных и спортивных соревнованиях, рассказал мэр города Алексей Романов.

«Уже два года у горожан есть возможность приходить в „Нум“ и знакомиться с удивительной и самобытной культурой и традициями народов Севера. Наши юные гости из Белгорода побывали здесь в воскресенье на этническом празднике „Вороний день“. … Для детей было подготовлено театрализованное представление, организованы интеллектуальные и спортивные соревнования», — написал Романов в своем telegram-канале.

Также ребят угощали ароматным травяным чаем, десертами и сладостями. Романов отметил, что все ноябряне пытаются максимально интересно и познавательно организовывать для них свободное время.

Дети, приехавшие из Белгорода в Салехард, сходили в «Горка-парк», познакомились с оленями и покатались на упряжках. У ребят остались только позитивные эмоции и этот день им на долго запомнится, рассказал мэр Салехарда Алексей Титовский.