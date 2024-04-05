Дети, приехавшие из Белгорода в Салехард, сходили в «Горка-парк», познакомились с оленями и покатались на упряжках. Об этом рассказал мэр города Алексей Титовский.
«Сегодняшний день для ребят из Белгорода начался с настоящего северного колорита — познакомились с оленями и прокатились на упряжке. Посетили „Горка-парк“», — написал Титовский в своем telegram-канале.
Он уверен, что у ребят останутся только позитивные эмоции. Сами же дети на фотографиях выглядят очень счастливыми.
Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с ними и пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом.
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Дети, приехавшие из Белгорода в Салехард, сходили в «Горка-парк», познакомились с оленями и покатались на упряжках. Об этом рассказал мэр города Алексей Титовский. «Сегодняшний день для ребят из Белгорода начался с настоящего северного колорита — познакомились с оленями и прокатились на упряжке. Посетили „Горка-парк“», — написал Титовский в своем telegram-канале. Он уверен, что у ребят останутся только позитивные эмоции. Сами же дети на фотографиях выглядят очень счастливыми. Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с ними и пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом.