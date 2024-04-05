Белгородские дети покатались на оленьей упряжке в Салехарде

Дети из белгорода познакомились с салехардскими оленями Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Города ЯНАО приняли детей из Белгородской области

Дети, приехавшие из Белгорода в Салехард, сходили в «Горка-парк», познакомились с оленями и покатались на упряжках. Об этом рассказал мэр города Алексей Титовский.

«Сегодняшний день для ребят из Белгорода начался с настоящего северного колорита — познакомились с оленями и прокатились на упряжке. Посетили „Горка-парк“», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Он уверен, что у ребят останутся только позитивные эмоции. Сами же дети на фотографиях выглядят очень счастливыми.

Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с ними и пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом.