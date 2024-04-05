05 апреля 2024

Мэр Салехарда рассказал, как проводят выходные дети из Белгорода. Фото

Белгородские дети покатались на оленьей упряжке в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, ямал, северные олени
Дети из белгорода познакомились с салехардскими оленями Фото:
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Города ЯНАО приняли детей из Белгородской области

Дети, приехавшие из Белгорода в Салехард, сходили в «Горка-парк», познакомились с оленями и покатались на упряжках. Об этом рассказал мэр города Алексей Титовский.

«Сегодняшний день для ребят из Белгорода начался с настоящего северного колорита — познакомились с оленями и прокатились на упряжке. Посетили „Горка-парк“», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Он уверен, что у ребят останутся только позитивные эмоции. Сами же дети на фотографиях выглядят очень счастливыми.

Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с ними и пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом.

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Дети, приехавшие из Белгорода в Салехард, сходили в «Горка-парк», познакомились с оленями и покатались на упряжках. Об этом рассказал мэр города Алексей Титовский. «Сегодняшний день для ребят из Белгорода начался с настоящего северного колорита — познакомились с оленями и прокатились на упряжке. Посетили „Горка-парк“», — написал Титовский в своем telegram-канале. Он уверен, что у ребят останутся только позитивные эмоции. Сами же дети на фотографиях выглядят очень счастливыми. Салехард, Ноябрьск (ЯНАО) и Лабытнанги (ЯНАО), приняли 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с ними и пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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