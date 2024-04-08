Сын экс-владельца ЧЭМК подал жалобу на решение суда о взыскании 105 млрд рублей

09 апреля 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Михаил Антипов обжалует решение челябинского арбитража Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, Михаил подал жалобу на решение арбитражного суда региона о взыскании 105 млрд рублей с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Апелляционная жалоба от Антипова Михаила Юрьевича», — указано в картотеке. Жалоба пока не принята к производству. Юрий и Людмила Антиповы, как и их сын Михаил, стали соответчиками по иску о взыскании с бывших владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей. Иск подала Генпрокуратура РФ. По этому же процессу проходит бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. От других участников жалобы пока не поступили. Антиповы, Аристовы и Кретовы вместе владели акциями ЧЭМК, а также предприятиями, входившими в холдинг «Ариант». После раздела активов Антиповым отошел бизнес, связанный с металлургией, а Аристовым и Кретовым — все что связано с производством продуктов и напитков. В Генпрокуратуре посчитали, что еще до раздела активов семьи бизнесменов незаконно вывели со счетов предприятий 105 млрд рублей. Суд постановил взыскать с них эти деньги. Также по требованию Генпрокуратуры передать государству все активы, входящие в холдинг «Ариант». Ранее арбитражный суд Свердловской области вернул государству все активы ЧЭМК, включая недвижимость. На имущество Антиповых, Аристовых и Кретовых наложен арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, Михаил подал жалобу на решение арбитражного суда региона о взыскании 105 млрд рублей с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Апелляционная жалоба от Антипова Михаила Юрьевича», — указано в картотеке. Жалоба пока не принята к производству. Юрий и Людмила Антиповы, как и их сын Михаил, стали соответчиками по иску о взыскании с бывших владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей. Иск подала Генпрокуратура РФ. По этому же процессу проходит бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. От других участников жалобы пока не поступили. Антиповы, Аристовы и Кретовы вместе владели акциями ЧЭМК, а также предприятиями, входившими в холдинг «Ариант». После раздела активов Антиповым отошел бизнес, связанный с металлургией, а Аристовым и Кретовым — все что связано с производством продуктов и напитков. В Генпрокуратуре посчитали, что еще до раздела активов семьи бизнесменов незаконно вывели со счетов предприятий 105 млрд рублей. Суд постановил взыскать с них эти деньги. Также по требованию Генпрокуратуры передать государству все активы, входящие в холдинг «Ариант». Ранее арбитражный суд Свердловской области вернул государству все активы ЧЭМК, включая недвижимость. На имущество Антиповых, Аристовых и Кретовых наложен арест.