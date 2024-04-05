Что известно о претензиях Генпрокуратуры к семьям олигархов Аристова и Антипова

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Арианту» и ЧЭМК на 105 млрд рублей

05 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Челябинский арбитраж принял сторону Генпрокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокуратура 28 марта обратилась в суд с иском о взыскании 105 млрд рублей с семей челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. Челябинский арбитражный суд закрыл процесс для СМИ из-за «материалов, в которых содержатся сведения о ферросплавах, используемых, в том числе в оборонно-промышленном комплексе», после чего удовлетворил иск. Как возникли претензии на такую сумму, и почему они адресованы сразу двум владельцам знаковых для всей страны брендов — разбиралось URA.RU. Вопросы к ЧЭМК В начале февраля генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Соответствующий иск был подан к АО «Компания Эталон» (материнская компания группы ЧЭМК), а также Юрию и Людмиле Антиповым, а также их сыну Михаилу. Новость по теме Чем известен владелец ЧЭМК Юрий Антипов, чьи активы забирает государство Судя по тексту искового заявления Генеральной прокуратурой выявлены «нарушения экономического суверенитета Российской Федерации и национальной безопасности страны, выразившиеся в противоправном завладении государственными предприятиями», построенными еще во времена СССР. Представители прокуратуры настаивали, что промышленная группа ЧЭМК является частью российского военно-промышленного комплекса. А значит, подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче этих предприятий в частную собственность было незаконным и их необходимо вернуть государству. Практически молниеносно суд принял решение о возврате государству предприятий ЧЭМК, а также аресте их имущества и счетов (исключая текущие платежи по налогам, соцвзносам и на обеспечение производственной деятельности» до завершения тяжбы с теперь уже бывшими владельцами. Претензии к Антиповым В середине марта Генпрокуратура потребовала взыскать с экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова и членов его семьи почти 26 млрд рублей, полученных ими в виде «необоснованного обогащения». Как следует из материалов дела, поводом стало соглашение о прощении долга, заключенное 19 октября 2022 года АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (ее акциями владели Антиповы и еще несколько человек) и самим Юрием Антиповым. Соглашение предусматривало освобождение миллиардера от обязательств по возврату государственных средств в размере 22 млрд 912 млн 200 тысяч рублей и процентов по ним в размере 2 млрд 918 млн 454 тысяч рублей. По мнению генпрокуратуры «прощение долга на столь существенную сумму не имело экономической целесообразности, осуществлено в ущерб публичным интересам». Как в деле появился «Ариант» Статья по теме Как создавалась бизнес-империя под названием «Ариант» Отношения между Аристовым и Антиповым, которые были деловыми партнерами с конца 1980-х годов, несколько лет назад охладели. В итоге они (а также члены их семей, также включенные в число собственников Урало-Сибирской металлургической компании) разделили между собой активы в 2020 году. В результате реорганизации произошло выделение юридического лица — ГК «Ариант», которая объединила активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом, и не имела никакого отношения к процессам, происходящим в холдинге ЧЭМК. Однако генпрокуратура не согласилась брать момент «бизнес-развода» за точку отсчета. И потребовала «взыскать солидарно с АО „Компания Эталон“, ООО „Группа компаний Ариант“, Антипова Юрия Васильевича, Антиповой Людмилы Александровны, Антипова Михаила Юрьевича, Аристова Александра Михайловича, Аристовой Людмилы Васильевны, Кретова Александра Владимировича, Кретовой Елены Александровны в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 млрд рублей. В счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО „Группа компаний Ариант“ 100% долей ООО „Кубань-Вино“, ООО „Агрофирма ‚Южная‘“, ООО „Агрофирма ‚Ариант‘“, ООО „ЦПИ — Ариант“». Арест на все активы Аристовых наложили еще быстрее, чем в случае с Антиповыми и ЧЭМК. Что будет дальше Многочисленные ходатайства, которые подавали в различные инстанции представители «Арианта» и ЧЭМК, были отклонены. Сейчас судебные тяжбы вошли в стадию более длительных разбирательств, которые будут проходить (по крайне мере пока) за закрытыми дверями. Представители ЧЭМК еще в феврале заявили, что «всегда готовы взаимодействовать с представителями Генпрокуратуры в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство, и не сомневаются в итоговом торжестве закона». С тех пор они не отошли от данной позиции, воздерживаясь от иных комментариев. «В сложившейся ситуации руководство и сотрудники ГК „Ариант“ полностью полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые, несомненно, разберутся в данной ситуации», — заявили также во второй компании. Как подчеркнул Александр Кретов, один из руководителей «Арианта» и зять основателя холдинга Александра Аристова, производственные процессы идут согласно планам, а финансовые обязательства перед работниками полностью выполняются. Представители компании готовы к полноценному сотрудничеству с правоохранительными органами в полном объеме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура 28 марта обратилась в суд с иском о взыскании 105 млрд рублей с семей челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. Челябинский арбитражный суд закрыл процесс для СМИ из-за «материалов, в которых содержатся сведения о ферросплавах, используемых, в том числе в оборонно-промышленном комплексе», после чего удовлетворил иск. Как возникли претензии на такую сумму, и почему они адресованы сразу двум владельцам знаковых для всей страны брендов — разбиралось URA.RU. В начале февраля генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Соответствующий иск был подан к АО «Компания Эталон» (материнская компания группы ЧЭМК), а также Юрию и Людмиле Антиповым, а также их сыну Михаилу. Судя по тексту искового заявления Генеральной прокуратурой выявлены «нарушения экономического суверенитета Российской Федерации и национальной безопасности страны, выразившиеся в противоправном завладении государственными предприятиями», построенными еще во времена СССР. Представители прокуратуры настаивали, что промышленная группа ЧЭМК является частью российского военно-промышленного комплекса. А значит, подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче этих предприятий в частную собственность было незаконным и их необходимо вернуть государству. Практически молниеносно суд принял решение о возврате государству предприятий ЧЭМК, а также аресте их имущества и счетов (исключая текущие платежи по налогам, соцвзносам и на обеспечение производственной деятельности» до завершения тяжбы с теперь уже бывшими владельцами. В середине марта Генпрокуратура потребовала взыскать с экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова и членов его семьи почти 26 млрд рублей, полученных ими в виде «необоснованного обогащения». Как следует из материалов дела, поводом стало соглашение о прощении долга, заключенное 19 октября 2022 года АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (ее акциями владели Антиповы и еще несколько человек) и самим Юрием Антиповым. Соглашение предусматривало освобождение миллиардера от обязательств по возврату государственных средств в размере 22 млрд 912 млн 200 тысяч рублей и процентов по ним в размере 2 млрд 918 млн 454 тысяч рублей. По мнению генпрокуратуры «прощение долга на столь существенную сумму не имело экономической целесообразности, осуществлено в ущерб публичным интересам». Отношения между Аристовым и Антиповым, которые были деловыми партнерами с конца 1980-х годов, несколько лет назад охладели. В итоге они (а также члены их семей, также включенные в число собственников Урало-Сибирской металлургической компании) разделили между собой активы в 2020 году. В результате реорганизации произошло выделение юридического лица — ГК «Ариант», которая объединила активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом, и не имела никакого отношения к процессам, происходящим в холдинге ЧЭМК. Однако генпрокуратура не согласилась брать момент «бизнес-развода» за точку отсчета. И потребовала «взыскать солидарно с АО „Компания Эталон“, ООО „Группа компаний Ариант“, Антипова Юрия Васильевича, Антиповой Людмилы Александровны, Антипова Михаила Юрьевича, Аристова Александра Михайловича, Аристовой Людмилы Васильевны, Кретова Александра Владимировича, Кретовой Елены Александровны в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 млрд рублей. В счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО „Группа компаний Ариант“ 100% долей ООО „Кубань-Вино“, ООО „Агрофирма ‚Южная‘“, ООО „Агрофирма ‚Ариант‘“, ООО „ЦПИ — Ариант“». Арест на все активы Аристовых наложили еще быстрее, чем в случае с Антиповыми и ЧЭМК. Многочисленные ходатайства, которые подавали в различные инстанции представители «Арианта» и ЧЭМК, были отклонены. Сейчас судебные тяжбы вошли в стадию более длительных разбирательств, которые будут проходить (по крайне мере пока) за закрытыми дверями. Представители ЧЭМК еще в феврале заявили, что «всегда готовы взаимодействовать с представителями Генпрокуратуры в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство, и не сомневаются в итоговом торжестве закона». С тех пор они не отошли от данной позиции, воздерживаясь от иных комментариев. «В сложившейся ситуации руководство и сотрудники ГК „Ариант“ полностью полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые, несомненно, разберутся в данной ситуации», — заявили также во второй компании. Как подчеркнул Александр Кретов, один из руководителей «Арианта» и зять основателя холдинга Александра Аристова, производственные процессы идут согласно планам, а финансовые обязательства перед работниками полностью выполняются. Представители компании готовы к полноценному сотрудничеству с правоохранительными органами в полном объеме.