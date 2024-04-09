Макрон призвал Сербию к тесному согласованию политических решений с Евросоюзом

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон отметил, что евроинтеграция Сербии — это не навязанный процесс Фото:

Сербия должна активнее сотрудничать при согласовании внешнеполитических решений с Евросоюзом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Сербия готова сделать этот стратегический выбор (евроинтеграцию — прим. URA.RU), и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства… Важно, чтобы страна продолжала реализовывать это решение, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», — заявил Эммануэль Макрон. Прямой эфир шел на странице Елисейского дворца в X.

Глава Франции считает, что будущее Сербии должно быть тесно связано с европейской политикой. Поэтому он призывает подтвердить этот «выбор». Макрон также назвал евроинтеграцию Сербии не навязанным процессом, а укреплением безопасности ЕС на континенте.

Вучич прибыл во Францию 7 апреля. Он надеется договориться о покупке 12 новых истребителей Rafale. Еще его заинтересовали французские ракеты класса «воздух-земля».

До этого сербский президент заявил об угрозе своей стране. Он опасается, что прием Косово в Совет Европы грозит Республике Сербской ликвидацией, а Сербии — требованием выплатить репарации. Вучич также неоднократно отмечал, что его страна находится под давлением из-за антизападной позиции по отношению к санкциям против России, пишет RT.

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Сербия должна активнее сотрудничать при согласовании внешнеполитических решений с Евросоюзом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. «Сербия готова сделать этот стратегический выбор (евроинтеграцию — прим. URA.RU), и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства… Важно, чтобы страна продолжала реализовывать это решение, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», — заявил Эммануэль Макрон. Прямой эфир шел на странице Елисейского дворца в X. Глава Франции считает, что будущее Сербии должно быть тесно связано с европейской политикой. Поэтому он призывает подтвердить этот «выбор». Макрон также назвал евроинтеграцию Сербии не навязанным процессом, а укреплением безопасности ЕС на континенте. Вучич прибыл во Францию 7 апреля. Он надеется договориться о покупке 12 новых истребителей Rafale. Еще его заинтересовали французские ракеты класса «воздух-земля». До этого сербский президент заявил об угрозе своей стране. Он опасается, что прием Косово в Совет Европы грозит Республике Сербской ликвидацией, а Сербии — требованием выплатить репарации. Вучич также неоднократно отмечал, что его страна находится под давлением из-за антизападной позиции по отношению к санкциям против России, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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