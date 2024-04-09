В Forbes восхитились находчивостью россиян из-за модернизации танков на фронте

09 апреля 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Российская армия использует дополнительную стальную защиту от дронов противника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение ВС России установить на крышу танка каркас из стальной брони позволяет боевой машине лучше защищаться от беспилотников. Такой необычной модернизации российских танков восхитились в издании Forbes. «Россияне установили на танк крышу из стальной брони, которая покрывает всю машину и даже выступает на половину длины основного орудия танка. Тем самым он лучше защищен от дронов. Импровизации на поле боя — это ответ на новые угрозы», — говорится в материале . Там такой танк назвали современным «Летающим слоном». Это название появилось еще в Великобритании, когда инженеры придумали способ защитить машину от ударов артиллерии. В Forbes отметили, что современная модернизация говорит о начале эпохи, когда каждая боевая машина должна иметь защиту от дронов, которые стали часто применяться в последнее время. По информации издания, ВС РФ использовали такую разработку в районе Красногоровки (ДНР). До этого военкор Борис Рожин в своем telegram-канале показывал работу САУ 2С3 «Акация» со специальной сеткой. Благодаря ей, беспилотник разрывается в нескольких сантиметров от основной брони. Россия активно модернизирует свое вооружение. В феврале в «Ростехе» рассказали об успешном испытании новых ракет «Изделие-305». Они показали высокую точность и надежность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение ВС России установить на крышу танка каркас из стальной брони позволяет боевой машине лучше защищаться от беспилотников. Такой необычной модернизации российских танков восхитились в издании Forbes. «Россияне установили на танк крышу из стальной брони, которая покрывает всю машину и даже выступает на половину длины основного орудия танка. Тем самым он лучше защищен от дронов. Импровизации на поле боя — это ответ на новые угрозы», — говорится в материале. Там такой танк назвали современным «Летающим слоном». Это название появилось еще в Великобритании, когда инженеры придумали способ защитить машину от ударов артиллерии. В Forbes отметили, что современная модернизация говорит о начале эпохи, когда каждая боевая машина должна иметь защиту от дронов, которые стали часто применяться в последнее время. По информации издания, ВС РФ использовали такую разработку в районе Красногоровки (ДНР). До этого военкор Борис Рожин в своем telegram-канале показывал работу САУ 2С3 «Акация» со специальной сеткой. Благодаря ей, беспилотник разрывается в нескольких сантиметров от основной брони. Россия активно модернизирует свое вооружение. В феврале в «Ростехе» рассказали об успешном испытании новых ракет «Изделие-305». Они показали высокую точность и надежность.