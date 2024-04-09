В Forbes восхитились находчивостью россиян из-за модернизации танков на фронте

Решение ВС России установить на крышу танка каркас из стальной брони позволяет боевой машине лучше защищаться от беспилотников. Такой необычной модернизации российских танков восхитились в издании Forbes.
«Россияне установили на танк крышу из стальной брони, которая покрывает всю машину и даже выступает на половину длины основного орудия танка. Тем самым он лучше защищен от дронов. Импровизации на поле боя — это ответ на новые угрозы», — говорится в материале. Там такой танк назвали современным «Летающим слоном». Это название появилось еще в Великобритании, когда инженеры придумали способ защитить машину от ударов артиллерии.
В Forbes отметили, что современная модернизация говорит о начале эпохи, когда каждая боевая машина должна иметь защиту от дронов, которые стали часто применяться в последнее время. По информации издания, ВС РФ использовали такую разработку в районе Красногоровки (ДНР).
До этого военкор Борис Рожин в своем telegram-канале показывал работу САУ 2С3 «Акация» со специальной сеткой. Благодаря ей, беспилотник разрывается в нескольких сантиметров от основной брони.
Россия активно модернизирует свое вооружение. В феврале в «Ростехе» рассказали об успешном испытании новых ракет «Изделие-305». Они показали высокую точность и надежность.
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Решение ВС России установить на крышу танка каркас из стальной брони позволяет боевой машине лучше защищаться от беспилотников. Такой необычной модернизации российских танков восхитились в издании Forbes. «Россияне установили на танк крышу из стальной брони, которая покрывает всю машину и даже выступает на половину длины основного орудия танка. Тем самым он лучше защищен от дронов. Импровизации на поле боя — это ответ на новые угрозы», — говорится в материале. Там такой танк назвали современным «Летающим слоном». Это название появилось еще в Великобритании, когда инженеры придумали способ защитить машину от ударов артиллерии. В Forbes отметили, что современная модернизация говорит о начале эпохи, когда каждая боевая машина должна иметь защиту от дронов, которые стали часто применяться в последнее время. По информации издания, ВС РФ использовали такую разработку в районе Красногоровки (ДНР). До этого военкор Борис Рожин в своем telegram-канале показывал работу САУ 2С3 «Акация» со специальной сеткой. Благодаря ей, беспилотник разрывается в нескольких сантиметров от основной брони. Россия активно модернизирует свое вооружение. В феврале в «Ростехе» рассказали об успешном испытании новых ракет «Изделие-305». Они показали высокую точность и надежность.