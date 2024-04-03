На финал викторины «Опорный край» в Екатеринбурге попадут не все желающие

Свердловчане смогут попасть на финал викторины только по пригласительным

04 апреля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Итоги викторины будут подводить 12 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Организаторы решили не менять формат викторины «Опорный край» после теракта в «Крокус Сити Холл». Но есть вероятность, что попасть на подведение итогов с ведущим Леонидом Якубовичем в ККТ «Космос» смогут не все свердловчане. Сейчас создатели викторины рассматривают вариант с пригласительными, рассказали URA.RU в пресс-службе. «Мероприятие состоится, но с усиленными мерами безопасности, поэтому мы пока не принимаем заявки на участие», — пояснили организаторы. Но уточнили, что вскоре на сайте викторины появится кнопка для регистрации на мероприятие или же команда «Опорного края» расскажет, как иначе получить пригласительные. Неизменной остается трансляция церемонии выбора обладателей подарков — она состоится 12 апреля в 12.00 в эфире ОТВ и в Интернете. Информация о победителях также появится на сайте «Опорного края» 13 апреля. Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Организаторы предупреждают, что за подарки нужно будет заплатить налог и его нельзя обменять на деньги. Все невостребованные подарки перейдут на баланс благотворительного фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы решили не менять формат викторины «Опорный край» после теракта в «Крокус Сити Холл». Но есть вероятность, что попасть на подведение итогов с ведущим Леонидом Якубовичем в ККТ «Космос» смогут не все свердловчане. Сейчас создатели викторины рассматривают вариант с пригласительными, рассказали URA.RU в пресс-службе. «Мероприятие состоится, но с усиленными мерами безопасности, поэтому мы пока не принимаем заявки на участие», — пояснили организаторы. Но уточнили, что вскоре на сайте викторины появится кнопка для регистрации на мероприятие или же команда «Опорного края» расскажет, как иначе получить пригласительные. Неизменной остается трансляция церемонии выбора обладателей подарков — она состоится 12 апреля в 12.00 в эфире ОТВ и в Интернете. Информация о победителях также появится на сайте «Опорного края» 13 апреля. Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Организаторы предупреждают, что за подарки нужно будет заплатить налог и его нельзя обменять на деньги. Все невостребованные подарки перейдут на баланс благотворительного фонда.