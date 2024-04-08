Участники СВО смогут получить в ЯНАО электронное удостоверение ветерана

Пластиковая карта представляет собой единый носитель информации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Электронное удостоверение ветерана боевых действий СВО в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации. Об этом сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения ЯНАО в telegram-канале.

«Карта объединяет в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты, аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет в беззаявительном порядке получать выплаты по линии минобороны России, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки партнеров. Электронное удостоверение бессрочное и действует на всей территории страны», — говорится в сообщении.

Для оформления электронного удостоверения ветерана на территории Ямала необходимо обратиться в отделение ПАО «Промсвязьбанк» в городе Новый Уренгой (ЯНАО) и в городе Тарко-Сале (ЯНАО). Также можно оформить заявку в личном кабинете банка-партнера или на официальном сайте банка с указанием офиса доставки удостоверения. Удостоверение изготавливают в течение семи дней.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Губкинском (ЯНАО) бывший боец частной военной компании, а ныне военнослужащий российской армии, получил удостоверение ветерана боевых действий. В городе такое событие произошло впервые.