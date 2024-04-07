07 апреля 2024

Боец ЧВК «Вагнер» из ЯНАО получил удостоверение ветерана боевых действий

В Губкинском удостоверение участника боевых действий впервые получил боец ЧВК
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий
В Губкинском экс-боец ЧВК получил удостоверение ветерана боевых действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Губкинском (ЯНАО) бывший боец частной военной компании, а ныне военнослужащий российской армии, получил удостоверение ветерана боевых действий. В городе такое событие произошло впервые, сообщает пресс-служба ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества».

«В Губкинском значимое событие — вручили первое удостоверение бойцу ЧВК „Вагнер“. Иван в течение полугода выполнял боевые задачи на территории проведения СВО в качестве бойца-добровольца ЧВК „Вагнер“», — сообщает пресс-служба филиала Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.

Иван участвовал во взятии Артемовска (украинское название — Бахмут), за мужество был награжден медалью «За отвагу». В настоящее время он заключил контракт с Минобороны РФ и вновь отправился в зону спецоперации в составе батальона «Ямал». Удостоверение было вручено родителям героя.

Впервые в округе удостоверение ветерана было вручено бойцу ЧВК 1 февраля. Филиалы фонда помогают получить военнослужащим частных военных компаний положенный статус при содействии Министерства обороны РФ.

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В Губкинском (ЯНАО) бывший боец частной военной компании, а ныне военнослужащий российской армии, получил удостоверение ветерана боевых действий. В городе такое событие произошло впервые, сообщает пресс-служба ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества». «В Губкинском значимое событие — вручили первое удостоверение бойцу ЧВК „Вагнер“. Иван в течение полугода выполнял боевые задачи на территории проведения СВО в качестве бойца-добровольца ЧВК „Вагнер“», — сообщает пресс-служба филиала Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Иван участвовал во взятии Артемовска (украинское название — Бахмут), за мужество был награжден медалью «За отвагу». В настоящее время он заключил контракт с Минобороны РФ и вновь отправился в зону спецоперации в составе батальона «Ямал». Удостоверение было вручено родителям героя. Впервые в округе удостоверение ветерана было вручено бойцу ЧВК 1 февраля. Филиалы фонда помогают получить военнослужащим частных военных компаний положенный статус при содействии Министерства обороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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