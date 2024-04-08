Экс-сотрудник пресс-службы пермской думы Шестаков станет главным пиарщиком ПГНИУ

Бывший сотрудник гордумы Перми Константин Шестаков может быть назначен начальником управления общественных связей ПГНИУ. Эта должность стала вакантна после ухода главы управления Вячеслава Логинова. Он уволился в связи с переездом.
«Начальником управления общественных связей Пермского государственного национального исследовательского университета может быть назначен Константин Шестаков. Сам он пояснил, что соответствующий приказ не подписан, но он занимается изучением обстановки в ПГНИУ», — сообщил «Коммерсант-Пермь».
Константин Шестаков уволился из пресс-службы пермской городской думы на фоне ее проверки прокуратурой. Ревизия проходила в марте 2024 года. О цели в надзорном ведомстве не сообщали.
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