08 апреля 2024

Экс-сотрудник пресс-службы пермской думы Шестаков станет главным пиарщиком ПГНИУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ПГНИУ скоро появится новый пиарщик
В ПГНИУ скоро появится новый пиарщик Фото:

Бывший сотрудник гордумы Перми Константин Шестаков может быть назначен начальником управления общественных связей ПГНИУ. Эта должность стала вакантна после ухода главы управления Вячеслава Логинова. Он уволился в связи с переездом.

«Начальником управления общественных связей Пермского государственного национального исследовательского университета может быть назначен Константин Шестаков. Сам он пояснил, что соответствующий приказ не подписан, но он занимается изучением обстановки в ПГНИУ», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

Константин Шестаков уволился из пресс-службы пермской городской думы на фоне ее проверки прокуратурой. Ревизия проходила в марте 2024 года. О цели в надзорном ведомстве не сообщали.

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Бывший сотрудник гордумы Перми Константин Шестаков может быть назначен начальником управления общественных связей ПГНИУ. Эта должность стала вакантна после ухода главы управления Вячеслава Логинова. Он уволился в связи с переездом. «Начальником управления общественных связей Пермского государственного национального исследовательского университета может быть назначен Константин Шестаков. Сам он пояснил, что соответствующий приказ не подписан, но он занимается изучением обстановки в ПГНИУ», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Константин Шестаков уволился из пресс-службы пермской городской думы на фоне ее проверки прокуратурой. Ревизия проходила в марте 2024 года. О цели в надзорном ведомстве не сообщали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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